美國西柯汶納市團訪高市 台裔市長吳桐淮也是高雄人

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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）美國加州西柯汶納市（West Covina）市長吳桐淮（Tony Wu）今天率團拜訪高雄市政府，高市副市長林欽榮代表接待。吳桐淮並提到母親是高雄人，住在新興區，因此他也是高雄人。

林欽榮在臉書（Facebook）發文表示，吳桐淮今天率代表團拜訪高雄市政府，考察高雄市各項農漁產業、貿易等發展現況，雙方就高雄經貿投資環境及與潛在合作機會交換意見。

西柯汶納位於南加州洛杉磯縣聖蓋博谷東側，總人口約有11萬人，而亞裔人口約占4分之1。吳桐淮曾任該市的市議員達8年之久，不僅是該市歷史上首名獲選市議員的台灣移民，更於今年二度就任市長。

出身台南的吳桐淮，不僅成功在2020年5月11日促成台南市與西柯汶納市締結友好城市，此次造訪高雄，希望深入了解高雄農漁業及經貿狀況，為雙方互惠的實質合作打下基礎。

為此，市府安排經發局進行高雄產業現況說明，海洋局及農業局也安排前往前鎮區宏裕行觀光工廠、路竹區的加洲果菜運銷合作社，了解高雄農漁業發展概況及熱銷產品，並盼透過這次洽商，打開美國市場銷售之路，為農漁民開創新商機。

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林欽榮指出，今天與代表團的對談中，吳桐淮提到母親是高雄人，住在新興區，因此他也是高雄人。對於台灣甚至是高雄、台南，都有一份想盡力促成台美雙邊城市共好的使命感。

吳桐淮表示，希望由西柯汶納市政府帶頭做，透過城市外交、合作的方式，促成許多項目的彈性對接，更希望能擴大於教育、旅遊項目的合作關係，此種透過城市交流模式，展開雙方合作互動，將創造良好的雙邊合作空間。（編輯：黃世雅）1130226