高市推公辦都更案 水肥瀝青廠華麗轉身建住宅大樓

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（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）高市府推動「20號機關用地」公辦都市更新案，今天舉行單元1簽約儀式，水肥、瀝青廠華麗轉身，將可興建住宅大樓；市府都發局表示，此案民間投資金額達53.64億元，完工後將提供優質生活環境及休憩空間。

高雄市政府都市發展局今天舉辦左營大中民族「20號機關用地」公辦都市更新案單元1簽約儀式，由高雄市副市長林欽榮與得標廠商尚發營造公司代表共同簽署。

林欽榮表示，機20用地過往為瀝青廠與水肥廠，民國98年及103年停止運轉後作為機關辦公室使用。單元1透過公辦都更案可興建住宅大樓，且市府會獲得1棟綜合辦公大樓，讓工務局公園處養護工程隊及道路挖掘管理中心等單位進駐。

尚發營造公司同時也協助市府開闢0.27公頃公園及廣場供地方居民使用，進一步提升周邊生活圈居住機能，也讓水肥瀝青廠華麗轉身；都發局表示，此案民間投資金額達新台幣53.64億元，完工後將提供優質生活環境與休憩空間。

尚發營造公司執行長鍾育霖表示，未來尚發營造將與專業團隊，在營建原物料的選用、工程調度嚴謹把關，並響應市府淨零排放政策，提升生活居住品質，實踐永續城市目標，與地方共榮。

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都發局說明指出，此案單元1簽約後，市府會依「都更168」政策，加速都更整體作業時程；單元2去年12月27日再次公告招商，等標期120日，至今年4月24日截止收件。

此次單元2營建造價是按本府最新修正的都更建築物工程造價基準單價計算，並參考營建市場、不動產市場及金融市場變化，重新計算共同負擔比率，底價提高1.18%至69.95%，預計可提供社會住宅、社區型日照中心等社福設施。（編輯：陳仁華）1130205