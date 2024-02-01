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高雄內門六龜幸福巴士啟動 滿足偏鄉交通需求

2024/2/1 17:04（2/1 17:16 更新）
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高雄市內門及六龜區「幸福共享，高雄GO」幸福巴士1日舉行通車典禮，高雄市副市長林欽榮（左2）與國民黨高雄市議員林義迪（右2）、內門區長陳景星（右）、內門里長蔡瓊鳳（左）等出席。（高雄市交通局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年2月1日
高雄市內門及六龜區「幸福共享，高雄GO」幸福巴士1日舉行通車典禮，高雄市副市長林欽榮（左2）與國民黨高雄市議員林義迪（右2）、內門區長陳景星（右）、內門里長蔡瓊鳳（左）等出席。（高雄市交通局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年2月1日
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（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）高雄市內門、六龜區「幸福共享，高雄GO」幸福巴士今天起正式上線營運。這是繼美濃、杉林區後又再增加內門、六龜區。市府交通局表示，會逐步擴大服務區域，滿足偏鄉地區行的需求。

高雄市內門及六龜區「幸福共享，高雄GO」幸福巴士今天舉行通車典禮，高雄市副市長林欽榮、高雄市區監理所所長劉育麟等人出席。

為解決偏鄉地區公車路線班次及路線涵蓋率不足問題，並降低公車空駛、增加利用率，交通局自民國111年起於美濃及杉林區陸續導入幸福智慧交通服務。

該服務是透過整合在地多元車輛，如多元計程車、通用計程車、復康巴士等營運模式，及多元運具單一媒合平台與預約機制，建立更有彈性的公共運輸服務，滿足偏鄉地區居民通勤、就學、就醫等交通需求，至今已搭載近6萬5000人次。

繼美濃、杉林區後，交通局再規劃於內門區及六龜區推出幸福巴士服務，由皇冠大車隊、高雄客運及福田協會營運，去年11月試營運，截至今年1月底已服務近7000人次，今天正式營運上線。

交通局分析，服務對象以長者居多，超過7成，學生次之；旅次目的以長者到社區關懷據點為主，比例高達7成5。

林欽榮表示，針對在地反映預約需2人成行限制，也請交通局要求媒合中心協助媒合同向目的地乘客，以滿足民眾搭乘需求。

交通局指出，高雄GO以在地人服務在地人理念出發，由營運服務中心、在地需求通報網絡及在地司機組成服務團隊，更創造當地就業。

有需求的民眾可就近於熟悉的區公所、戶政事務所、各里辦公處、醫院、診所、學校、長照巷弄站及社區關懷據點等單位預約乘車需求，或撥打免費服務專線0800-660-696及Line（高市交通局高雄GO）預約叫車。（編輯：謝雅竹）1130201

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