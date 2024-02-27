奧地利商務處長拜會周春米 拓展多面向合作

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（中央社記者張已亷屏東縣27日電）奧地利商務代表辦事處長歐賀曼（Hermann Ortner）今天拜會屏東縣政府，由縣長周春米接見，雙方就觀光、旅遊、產業、經貿及文化等面相討論，盼拓展多面向合作契機。

屏東縣傳播暨國際事務處發布新聞稿表示，為促進奧地利與屏東縣未來經貿交流，會中首先由交通旅遊處長黃國維介紹縣內觀光旅遊，內容提及屏東豐富山景、原鄉多元族群、天然水資源二峰圳、觀光旅遊服務、飲食文化、農漁產品等，也介紹縣內目前交通規劃與建設進度。

周春米表示，屏東有豐富族群與多元文化，恆春半島有衝浪與潛水海洋運動，山區有高聳七彩岩壁哈尤溪、市區則有日式歷史建築勝利星村及工業遺址新舊交融的屏東縣民公園，今年春節期間吸引300萬人次到訪屏東觀光，邀請歐賀曼體驗屏東多元魅力，期待未來彼此有更進一步合作與交流。

周春米指出，奧地利首都維也納有「世界音樂之都」美稱，而屏東與歐洲傳統音樂藝術城市不一樣的特色是擁有不同天然色彩與地形元素。她提到，台灣近年與歐洲往來頻繁，希望有機會到音樂城市拜訪，讓更多歐洲及奧地利朋友來台灣，感受屏東之美。

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歐賀曼說，非常高興有機會能與屏東有經濟上的經驗交流，屏東與奧地利有許多相似之處，兩座城市不僅皆是新開發地區，屏東在經濟與農業上正加速進步中，期望未來能促進彼此在經貿、觀光等領域的經驗交流。

歐賀曼贈送為周春米特別製作的水晶飾品，而周春米則回贈原住民頭飾圖框與屏東冠軍可可巧克力，期待歐賀曼的駐台任期，將為台灣與奧地利間經貿友好關係帶來新亮點。（編輯：郭諭儒）1130227