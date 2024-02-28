高雄某火鍋店遭爆「蟑螂蔥花」 衛生局令停業清消

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（中央社記者林巧璉高雄28日電）高雄市楠梓區一家連鎖品牌旗下火鍋店遭顧客爆料蔥花內有蟑螂，用餐隔天拉肚子多次。高雄市衛生局今天稽查，現場確實發現蟑螂且有多項違規，責令業者今明停業清消，複查未改善將依法開罰6萬元以上。

高雄市衛生局發布訊息指出，有民眾在社群網站反映楠梓區連鎖餐飲火鍋店的碗盤不潔、蟑螂出沒等食品衛生疑慮，衛生局今天派員稽查確實發現多項違規。

衛生局人員現場查察發現蟑螂蹤跡、部分食材未覆蓋、紙箱放置冰箱中、員工私人物品未專區放置、天花板髒污有霉漬、排水溝有食渣及油垢、垃圾桶未加蓋等不符食品良好衛生規範準則缺失。

爆料顧客在網路上表示，自己用餐隔天拉肚子多次，上Google評論才發現店家的蟑螂問題存在已久，不少人都曾跟店員反映，但店員一副習以為常的樣子。

火鍋店主管接受媒體聯訪表示，對於店裡缺失造成顧客觀感不佳致上最深歉意，店裡每月都有清潔公司消毒，未來將增加消毒頻率，加強現場環境衛生及員工訓練。

衛生局指出，依違反食品安全衛生管理法第8條第1項限期改善及依同法第41條第4款規定，立即責令業者即日起至29日暫停營業，並要求作業場所應加強清潔消毒至衛生改善完成且經衛生局複查合格才能營業。

另外，如果上述缺失在複查時未改善，將依食品安全衛生管理法44條第1項規定處新台幣6萬元以上罰鍰。（編輯：謝雅竹）1130228