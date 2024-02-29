台中公私協力辦理步道認養 維護山林環境

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（中央社記者趙麗妍台中29日電）林業及自然保育署台中分署攜手台中縣登山會、台中市山岳會及三信商業銀行今天簽署為期2年的步道認養服務協議，分別認養唐麻丹山步道、東卯山步道，為山林步道環境盡一份心力。

林業及自然保育署台中分署今天發布新聞稿表示，為強化公眾參與及提升步道環境品質，每年積極與NGO團體合作辦理轄區步道認養。今天簽署步道認養服務約定4個月辦理1次步道與周邊環境清潔與損壞設施的修繕。

東卯山步道由台中市山岳會出力維護，所需費用由三信商業銀行全力贊助；唐麻丹山步道由台中縣登山會維護並自籌經費，展現出公私協力的最佳典範。

林業及自然保育署台中分署指出，自111年起，由台中市山岳會及三信商業銀行聯合認養東卯山步道，期間以生態工法理念維護步道，利用既有枯、倒木修繕步道並構築多處竹木護坡總長度約50公尺。號召山友「一人一袋護山林」協助搬運石材修築步道，辦理百人淨山活動，清理出超過50公斤垃圾。

台中縣登山會致力於山友的登山安全，112年協助統籌谷關七雄步道設置「山徑里程路標」，於步道上每100公尺設置一面路標，讓山友更容易掌握自已的位置，透過該里程路標反光的效果，安全找到回家的路。

台中縣登山會在今年2月28日完成谷關七雄最後一哩路「屋我尾山步道」山徑里程路標的設置，盼能降低迷途事件的發生。（編輯：謝雅竹）1130229