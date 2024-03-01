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扶輪社捐輸送型保溫箱 完善屏東新生兒後送機制

2024/3/1 14:01
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（中央社記者李卉婷屏東縣1日電）為守護屏東新生兒，國際扶輪3510地區屏東東區扶輪社今天捐贈屏東3家醫院輸送型保溫箱，建立完善新生兒重症後送及外接運作機制，確保新生兒轉送安全。

屏東衛生局副局長林進鴻出席捐贈典禮表示，台灣因少子化，行政院自民國110年起推動優化兒童醫療照護計畫，屏東縣也推動新生兒及兒童照護品質，包含周產期照護、幼兒專責醫師制度及兒童預防保健服務等，促進幼兒健康發展，並降低可預防的死亡。

林進鴻說，感謝扶輪社捐贈屏東基督教醫院、輔英醫院、恆春基督教醫院輸送型保溫箱等設備，完善屏東縣建立新生兒重症後送及外接運作機制。

屏東東區扶輪社社長顏裕原表示，盼協助新生兒於轉送期間病況穩定與生命安全，提升轉院安全性，也提供醫療團隊做捐贈醫療設備應用教育訓練，發揮最大效用。

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屏東基督教醫院新生兒科主治醫師黃富槻表示，屏基新生兒加護病房是屏東地區兒童急重症主要後送醫院，平均每年照顧190名病人，其中早產兒就佔了1/3，並提供24小時即時新生兒外接服務，每年平均外接救治40名呼吸窘迫的新生兒及早產兒。

黃富槻指出，對於新生兒，特別是早產兒，轉送路程中很可能出現失溫或缺氧等併發症，因此須備有輸送型保溫箱全程監測新生兒狀況，讓屏東地區的新生兒能在黃金救援時間內抵達醫院接受治療，達到醫療上的區域聯防，成為一張綿密的醫療照護網。（編輯：郭諭儒）1130301

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