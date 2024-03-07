彰化思恩公園勝利女神飛彈拆除 原地將建風雨球場

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（中央社記者吳哲豪彰化縣7日電）國防部今天委託業者拆除陳列在彰化北斗鎮思恩公園的3枚勝利女神飛彈，業者出動吊車，將飛彈吊離公園，運往台中太平坪林營區安放，鎮公所指出，原地將興建風雨球場。

北斗鎮長顏宏霖今天接受媒體聯訪時說，當地民眾需要1座風雨球場，鎮公所經評估後，認為思恩公園為適當地點，因此決定請國防部協助拆除勝利女神飛彈，而風雨球場工程經費新台幣1800萬元，完成設計待彰化縣政府核准，預計今年動工。

國防部委託的業者出動吊車，依序將放置在公園的3枚勝利女神飛彈吊起來，當飛彈被吊起時，彈體內日積月累的雨水還流出，工作人員確認已無雨水後，將飛彈放置在貨車上，載往台中太平坪林營區。

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鎮公所指出，前鎮長詹孟士任內為讓來思恩公園遊玩的孩童欣賞，向國軍爭取設置除役的勝利女神飛彈作為公園的裝置藝術，與當地流傳為納骨塔「鎮煞」無關，純粹供民眾欣賞。

根據青年日報資料，民國47年「八二三砲戰」爆發後，美國從本土調撥一個勝利女神力士飛彈營增強台灣本島空防戰力，同時陸軍飛彈第一營成立並派員赴美國受訓；勝利女神力士型飛彈在國軍服役37年，歷經多次升級改良，最後於85年底正式除役。（編輯：謝雅竹）1130307