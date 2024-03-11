新北工廠火警竄濃煙 環局通報樹林等6區戴口罩

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（中央社記者王鴻國新北11日電）新北市深坑日前大火惡臭引爆雙北民怨，樹林光興街今天發生工廠火災，新北市環保局依大氣模擬預測濃煙影響，通報提醒樹林、土城、三峽、新店、板橋等等6區地民眾注意戴口罩。

新北市深坑區2月20日發生工廠火警，工廠儲放內含鋰電池的3C產品遭焚毀，濃煙惡臭引發雙北民怨以及是否及時通報爭議。事後，新北市環保局也檢討適時啟動通報作業。

環保局發布訊息指出，樹林區光興街某家具工廠今天上午9時許發生火警，環保局接到通報後第一時間已到火災現場監測空氣品質。

環保局表示，電子鼻讀值為0，四相氣體偵測儀數值包含二氧化硫1.2、揮發性有機物0、氨0、硫化氫0。

另外，透過下風處約400公尺微型感測器監測，上午9時38分的細懸浮微粒（PM2.5）到峰值97.4，上午9時56分降至52.8，隨即下降至30上下，目前已恢復正常。

環保局表示，上午9時52分透過大氣模擬預測濃煙往下風處飄散，預估樹林區、土城區、三峽區、新店區、板橋區、新莊區受影響，已於上午10時透過社群與網路機制通報民眾、里長、在地議員、區公所與相關局處，協助提醒民眾注意及戴口罩防範。

環保局指出，目前現場無濃煙及異味，大氣擴散條件也改善，將持續監控空品變化。（編輯：戴光育）1130311