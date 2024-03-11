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鄭文燦：食安事件業者隱匿不報 可罰300萬、停歇業或註銷登記
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小港運動中心動土 陳其邁：拚任期內建置14座

2024/3/11 15:35（3/11 15:46 更新）
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高雄市長陳其邁（中）11日出席小港運動中心動土典禮，除希望工程盡速如期如質完工，也期望自己在任期內能夠建置14座運動中心，提供平價優質運動環境。中央社記者林巧璉高雄攝 113年3月11日
高雄市長陳其邁（中）11日出席小港運動中心動土典禮，除希望工程盡速如期如質完工，也期望自己在任期內能夠建置14座運動中心，提供平價優質運動環境。中央社記者林巧璉高雄攝 113年3月11日
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（中央社記者林巧璉高雄11日電）小港運動中心今天舉行動土典禮，高雄市長陳其邁說，小港運動中心的運動設施，涵蓋籃球場、羽球場、游泳池、SPA及各式運動器材，老少皆宜；盼任期內建置14座運動中心。

陳其邁今天出席動土典禮前接受媒體聯訪指出，希望自己任內完成14座運動中心，希望提供一個平價優質運動環境，尤其南部夏天天氣很熱；另外，也提供客製化給社區長輩。

陳其邁表示，小港運動中心的運動設施，涵蓋籃球場、羽球場、游泳池、SPA及各式運動器材，老少皆宜。他也感謝在地議員大力協助，希望工程能夠盡速如期如質完工，也希望任期內能夠建置14座運動中心，提供平價優質運動環境。

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高市府工務局新工處說明，小港運動中心總經費約新台幣6.49億，市府自籌1.89億、其餘經費由體育署補助與中油、台電共同回饋；地上3層鋼筋混凝土加鋼結構建築，1樓設有室內溫水游泳池及商業空間，2樓為健身房及瑜伽室等室內運動空間，3樓則設有綜合球場，總樓地板面積達7893平方公尺（近2400坪）。

新工處表示，小港運動中心基地坐落於小港森林公園內，結合公園綠地規畫；整體場館設計融入當地社區意象，以飛翔的線性量體勾勒飛機起飛意象，以象牙白為主要整體建築物配色，搭配亮黃色營造活力氛圍，映襯南高雄天際線，打造極具在地特色的運動中心。（編輯：陳仁華）1130311

#陳其邁
#新工處
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