植樹節南投林業分署發苗木 民眾一早搶光9千株

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（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）南投林業分署今天在署本部及5處工作站準備6種苗木共9000株供民眾憑發票換領，有男子清晨6時多就來排隊，署本部不到1小時發光1500株苗木，其中小實女貞、烏來杜鵑最搶手。

今天是植樹節，農業部林業及自然保育署南投分署在分署、轄屬工作站辦理捐發票換樹苗活動，民眾憑今年1月至3月發票2張換1株苗木，現場準備烏來杜鵑、山黃梔、桃金孃、厚葉石斑木、含笑花、小實女貞共9000株全部發完，所得1萬8000張發票轉贈華山基金會。

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南投分署長李政賢表示，台灣有許多原生種觀花植物，分署根據多年贈苗經驗，發現民眾偏愛花色略紅的樹苗如杜鵑、桃金孃，有花香的山黃梔也有不少愛好者，至於花形優雅的小實女貞、厚葉石斑木較吸引家有庭園者，其中小實女貞今年首次贈送，吸引不少人領取。

李政賢也分享南投分署近年造林變化表示，轄區海岸造林近10年由傳統一次性造林，增加為多層次、多種類的複層林營造，利用不同時段增添適合樹種，可減少強風及乾旱危害樹木；另外，在濁水溪沿岸進行35公頃生態造林，搭配石虎活動廊道發揮保育成果。（編輯：李亨山）1130312