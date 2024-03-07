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埔里種蜜源植物復育蝴蝶 南投林業分署送9千株苗木

2024/3/7 15:40（3/7 15:51 更新）
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每年3月12日是植樹節，南投縣埔里鎮公所7日在溪南國小舉辦植樹活動，邀師生一同種下蜜源植物，埔里鎮長廖志城（前右2）等人出席響應。（埔里鎮公所提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年3月7日
每年3月12日是植樹節，南投縣埔里鎮公所7日在溪南國小舉辦植樹活動，邀師生一同種下蜜源植物，埔里鎮長廖志城（前右2）等人出席響應。（埔里鎮公所提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年3月7日
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（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）每年3月12日是植樹節，埔里鎮公所今天在溪南國小辦植樹活動，邀師生種下蜜源植物，盼校園充滿蝴蝶飛舞；另外，南投林業分署12日將在署本部及5處工作站發送6種苗木共9000株。

埔里鎮公所3月至5月規劃一系列「埔里育樹季」植樹計畫，今年持續以蝴蝶復育為重點，與台一種苗場合作贊助七里香、醉蝶花、仙丹花、芳香萬壽菊、長穗木等適合春季種植且蝴蝶喜愛的植物，鎮公所今天在埔里鎮溪南國小辦植樹活動，邀師生一起種下蜜源植物。

埔里鎮長廖志城接受媒體聯訪說，鎮公所與台一種苗場、南投縣政府合作，12日上午10時在鎮公所發放千株苗木，種類有金毛杜鵑、茶花、桂花、細葉仙丹、七里香，1人以領取2株為原則；台一種苗場贊助蜜源植物3月至5月贈給鎮內國中、國小，盼校園充滿蝴蝶飛舞。

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另外，農業部林業及自然保育署南投分署12日上午10時起在分署、轄屬工作站同步辦理捐發票換樹苗活動，將贈送烏來杜鵑、山黃梔、桃金孃、厚葉石斑木、含笑花、小實女貞共約9000株，民眾憑今年1月至3月發票2張換苗木1株，1人限5株，現場發放送完為止。

南投分署長李政賢表示，今年首次贈出樹形清秀、花開時滿樹雪白、吸引蜂蝶的小實女貞，還有植株細瘦直挺、花色清新優雅的烏來杜鵑；另外，還有耐旱觀果的厚葉石斑木、可做粉粿染料的山黃梔、香花誘人的含笑花、果實可食用的桃金孃，民眾可至分署網站業務公告區，查閱苗木特性及發換地點再前往換取。（編輯：黃世雅）1130307

#廖志城
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#李政賢
#埔里
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