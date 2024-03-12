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新竹晶品城3/15正式熄燈 擬改經營長照機構

2024/3/12 15:18（3/12 15:34 更新）
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新竹市晶品城購物廣場將於15日熄燈，市府交通處表示，晶品城經營困難，新的營運團隊接手後，認為必須重新規畫及調整營運方向，決定在結束營業後閉館改裝，預計年底前完成整修工程。中央社記者魯鋼駿攝 113年3月12日
新竹市晶品城購物廣場將於15日熄燈，市府交通處表示，晶品城經營困難，新的營運團隊接手後，認為必須重新規畫及調整營運方向，決定在結束營業後閉館改裝，預計年底前完成整修工程。中央社記者魯鋼駿攝 113年3月12日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市12日電）新竹市晶品城購物中心將在3月15日熄燈。新竹市政府交通處表示，晶品城因經營困難，營運團隊認為應調整營運方向，將閉關改裝，擬朝住宿式長照機構等內容營運。

根據新竹市政府新聞資料，市府於2013年5月成功招商，以BOT（民間興建營運後轉移模式）方式由民間機構晶品開發實業公司打造晶品城立體停車場及購物中心，去年卻改由另一間公司承接營運。

竹市府交通處向中央社記者表示，新竹市擁有多間大型商業賣場，晶品城經營困難，新的營運團隊去年接手後，認為必須重新規畫及調整營運方向，決定在3月15日結束營業後閉館改裝，預計年底前完成整修工程。

交通處指出，由於立體停車場與商場是分開的事業體，改裝期間停車場營運不受影響。

交通處透露，晶品城新的經營團隊已於去年12月由市府審查後同意核發多目標使用許可，未來擬朝住宿式長照機構等內容營運，廠商現正辦理公益長照法人登記，市府會依契約及相關規定審查未來經營內容。

民進黨新竹市議員劉康彥向中央社記者表示，晶品城易主後，設櫃店家去年7月被告知要重新簽訂進駐契約，契約期限只到113年1月31日，引發攤商不滿，陸續退場。

劉康彥說，館內目前還有業者租約未到期、持續營業中，有攤商告訴他，之所以選擇在晶品城設櫃，一來是對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後景氣復甦有信心，二來是相信市政府BOT案有一定穩定性，但沒想到說要趕走就趕走，而理應當攤商靠山的新竹市府卻一句話都不吭聲。

劉康彥說，面對設櫃業者與營運商間合約爭議，市府不願出面主持公道，形同放任業者恫嚇攤商，不顧攤商投入資金成本，公部門這種態度是不對的。

對此，竹市府交通處表示，有關晶品公司與櫃位攤商之糾紛，依契約規定，晶品公司與其代理人、受僱人、受任人、承包商或任何第3人間因興建及營運所生之所有權利義務，由民間機構負責。（編輯：方沛清）1130312

#竹市府交通處
#長照機構
#劉康彥
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