西濱快速鳳鼻至香山新建段 居民反對設台68交流道

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（中央社記者魯鋼駿新竹市3日電）公路局昨天在新竹市舉辦西濱快速公路（台61）鳳鼻至香山新建工程說明會，當地居民強烈反對設置台68系統交流道，因落墩新竹漁港港區影響景觀，且未能提升南寮地區交通。

當地民眾建議，在鳳岡及海埔路設置台61線上下匝道。

民進黨新竹市議員劉康彥今天向中央社記者表示，西濱快速道路全線僅剩鳳鼻至香山段尚未新建，建設高架道路勢在必行，若設置台68系統交流道，將有數支橋墩落在新竹漁港，衝擊當地環境。

國民黨新竹市議員吳旭豐表示，公路局計畫在新竹漁港上方施作台68系統交流道銜接西濱快速公路，當地居民反映不能提升南寮地區交通。

國民黨竹市議員陳慶齡說，當地居民認為，屆時可在竹北市鳳岡地區及新竹市香山區增設西濱快速道路台61線上下匝道，不僅對當地交通較為實用，也減少因大範圍建設交流道系統而造成環境衝擊。

公路局發布新聞稿表示，昨天在新竹市南寮地區舉辦西濱快速公路鳳鼻至香山段新建工程綜合規劃地方說明會，說明此計畫將新建高架橋，範圍北起新竹縣新豐鄉鳳鼻尾隧道南端，南至新竹市香山區浸水橋北端，長度約10公里。

公路局指出，會中有民眾建議取消台68系統交流道，並設置台61線上下匝道，將責成顧問公司納入綜合規劃妥為評估。（編輯：方沛清）1130303