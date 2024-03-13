清除東部海域不明油污 藍委籲增加預算人力

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（中央社記者王承中台北13日電）台東綠島和台灣東部海域去年12月初陸續發現油污，國民黨立委黃建賓今天表示，因人力與機具受限，至今仍尚未完全清除，呼籲政府增加預算和人力資源，加強對海洋污染事件的應對與清理工作，同時加大對海洋保護工作的投入。

台東綠島和台灣東部海域去年12月初陸續發現油污，海保署動用逾400人次清污。海保署表示，從衛星影像尚未發現船舶於海上偷排影像，但這些油漬疑似載運原油輪船洗艙後的廢油。

國民黨台東縣區域立委黃建賓今天發布新聞稿指出，去年12月台東縣綠島鄉著名景點柚子湖，遭受黑色油污破壞，因人力與機具受限，僅能以人工手持勺除油，至今仍尚未完全清除。要求中央政府編列更多預算，以加強地方海洋污染預防與回復工作。

黃建賓表示，台東的綠島、蘭嶼是國際商船線路的重要航道，也是富有珊瑚裙礁、白色珊瑚礁質地的貝殼沙灘等自然珍貴的生態寶庫，然而，近年來海洋污染事件頻發，對這些美麗的自然景觀造成了嚴重影響，同時也對當地觀光業帶來了重大損失。

黃建賓指出，為解決此一問題，黃建賓呼籲政府增加預算和人力資源，加強對海洋污染事件的應對與清理工作，同時加大對海洋保護工作的投入。

黃建賓表示，海洋環境是全民共同的資產，保護海洋生態不僅關乎地方民眾的生計，也關係到全球生態平衡的維護。他期待政府能夠積極應對這一挑戰，確保海洋資源的永續利用，保護未來世代的生存環境。（編輯：蘇志宗）1130313