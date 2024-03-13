安置1歲童疑遭保母虐死案 桃園祭出3措施預防憾事

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（中央社記者葉臻桃園13日電）1歲多男童在待出養期間疑遭保母虐死，引起社會關注。桃園市長張善政今天說，為預防憾事發生，祭出3項新措施，包含提高個案訪視頻率、抽查及訪視制度，讓安置兒有更全面保護。

北市1名劉姓保母受兒福聯盟委託照顧1歲大男童，涉嫌與胞妹凌虐男童致死，事件引發社會高度關注。

張善政上午主持市政會議時表示，針對這起案件，市府祭出3項新措施，包括「提高個案訪視頻率」、從1年4次提高至6次，以及「不定期家庭互動抽查」和「建立專責醫師健康訪視制度」，除提供安置兒童更好的健康協助，兒童若有異常傷痕或病痛，也能及早發現並盡快處理。

張善政也說，市府社會局也針對安置兒少居家式托育服務，落實「一評、二顧、三支持」原則。「一評」是加強居托照顧評估，必須為加入桃園市居家托育系統的合格保母，並通過資格審查會議，才能擔任安置兒少居托人員。

張善政指出，「二顧」是品質與健康兼顧，在職居家安置保母每年皆須接受帶養過程評估，若受照顧狀況不適切或多次拒絕配合者，市府將隨時召開不適任居托人員保母審查會，也將引進醫療資源，定期針對居家安置服務個案進行健康檢查。

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張善政也說，「三支持」則是透過訓練、喘息與協力圈，針對居家安置保母提供兒少保護安置相關職前訓練、在職訓練、支持性團體活動、臨托喘息服務及聯誼會等措施，以支持居家安置保母能量並使安置兒童獲得妥適照顧。

張善政表示，桃園市共有14名居家安置個案，市府已在昨天完成其中13名的訪視，1名因返家將擇日再訪，並無發現違規情事；會持續落實各項政策，讓安置兒童能得到更好的照顧。（編輯：林恕暉）1130313