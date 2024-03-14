合歡山暗空公園停車場將收費 控管照明設備避光害

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（中央社記者吳哲豪南投縣14日電）合歡山暗空公園周邊停車場將開始收費，南投縣府今天邀集相關單位開會討論停車場燈光管制問題；管理停車場的業者指出，每天下午5時後將關閉對外光源，夜間僅有繳費機螢幕亮光。

根據南投縣政府網站資料，合歡山國際暗空公園為台灣公路可達的最高點，涵蓋鳶峰、昆陽、武嶺、松雪樓、小風口等5大觀星點，是全台首座、亞洲第3座，通過國際暗天協會認證的觀星公園，園內不僅有行星意象牆面，更有專為觀星者設計的「鳶峰觀星平台」。

南投縣府今天透過新聞稿指出，由於合歡山暗空公園周邊停車場即將開始收費，有學者擔心停車場照明設施會產生嚴重光害，縣長許淑華邀集暨南國際大學、農業部林業及自然保育署南投分署等單位人員，討論停車場燈光管制問題。

暨南國際大學觀光休閒與餐旅管理學系教授曾永平說，停車場車牌辨識系統補光燈應以足以辨識車牌亮度為限，並採用非恆亮的感應式燈光，繳費亭則需採用封閉式不透光空間，並加設遮光簾，停車場使用的光源定時開關器，也應定期檢測維修，避免造成夜間光害問題。

台北市天文協會理事長劉志安也表示，停車場不應再增設公路燈、指引燈等其他光源，基於安全考量可採用反光材質防撞桿、反光條作為引導使用。

負責停車場施作的業者則指出，停車場照明設備會遵守暗空光害管制事宜，目前車牌辨識系統的補光燈，將採購較低亮度的燈光進行測試，繳費亭設計採3面不透光，並加裝遮光廉，夜間僅有繳費機螢幕亮光。

業者說明，每天下午5時後，會關閉所有對外光源，包含車牌辨識的LED顯示器，後續也將依天色狀況調整關閉時間，不會在停車場加裝其他光源。（編輯：謝雅竹）1130314