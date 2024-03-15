竹北市公所推智慧站牌 盼達永續節能

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（中央社記者郭宣彣新竹縣15日電）竹北市公所表示，為推動智慧交通，攜手亞旭電腦，試辦太陽能電子紙智慧站牌，今天正式上路盼達永續節能，目前以2座車站試辦，提供乘車民眾即時公車到站資訊。

鄭朝方向中央社記者表示，為鼓勵企業進行各項智慧科技實驗，市公所以專案合作方式提實驗場域，其中與網路通訊設備製造商亞旭電腦合作，共推太陽能電子紙智慧站牌，今天正式啟用。

鄭朝方說，目前設置在天后宮站、竹北市公所站試行1年，乘車民眾可透過電子紙站牌看到即時公車的到站資訊，包含還有幾分鐘到站以及末班車已駛離等狀態，便利民眾做時間調配。

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鄭朝方指出，目前試辦的天后宮站及竹北市公所站為市公所建置維護的公車站點，由於電子紙站牌體積小且為無佔用空間問題，可直接架設在候車亭上，更能透過後端技術整合行經站點的所有公車資訊，與與竹縣公車動態資訊同步零落差。

竹北市公所今天發布新聞資料指出，電子紙顯示技術，是靠環境照亮，如同一張紙，耗電量極小且在陽光下仍清晰可見，使用的是太陽能模組發電無需申請市電，符合節能環保的特性。（編輯：張銘坤）1130315