沒有紅球迎來紅鳥 台南水道博物館朱鸝現蹤

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（中央社記者楊思瑞台南17日電）美國藝術家波希克（Kurt Perschke）發起「紅球計畫」將在台南登場，台南山上花園水道博物館雖未被列入出現地點，但近日卻有紅色的野鳥「朱鸝」現蹤，讓館方人員略感欣慰。

台南市政府文化局今天新聞稿指出，時序來到春季，山上花園水道博物館繼前陣子發現領角鴞、白腰鵲鴝、五色鳥、小啄木等鳥類，最近又有被稱為「紅鶯」、「台灣最美麗野鳥」的朱鸝再度現蹤，且館方人員發現在園區不難拍攝到這些野鳥身影，可見園區環境讓這些野生動物感到很自在。

館方人員告訴中央社記者，全球知名藝術裝置「紅球」這次造訪台南，選定10個景點出現，其中一處藝術家想選擇新化區附近景點，館方雖努力爭取，但藝術家最後擇定在新化街役場展出，還好有近日有同為紅色的朱鸝現身，可讓遊客欣賞另一種充滿生命力的色彩。

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館方人員指出，近日工作人員常在B館附近發現朱鸝，是園區內人潮相對較多區域，觀察機會難得，只要有耐心，不難發現朱鸝蹤跡，甚至有人只用手機就錄下朱鸝叫聲。

館方人員指出，館方調查園區野生鳥類，陸續發現黃鸝、朱鸝、領角鴞、鳳頭蒼鷹、大小卷尾、翠翼鳩、五色鳥、夜鷺、黑冠麻鷺等許多種類，幾個月前常據枝頭的2隻領角鴞，目前暫不見蹤跡，研判可能去築巢產卵，另外，近日發現五色鳥和小啄木開始鑽樹洞，園區內常可聽到「叩叩叩」的啄木聲音，遊客可到園區內細心觀察。（編輯：黃世雅）1130317