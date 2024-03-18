關懷安全 門諾邀警方為失智長者指紋建檔

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（中央社記者李先鳳花蓮縣18日電）隨人口高齡化趨勢，失智長者的安全問題日益嚴重。門諾醫院壽豐分院失智照護聯合服務中心日前邀縣警局警員為失智長者指紋捺印建檔，遇長者走失易識別，來提升安全與保障。

門諾醫院今天發布訊息表示，為了強化失智友善網絡，加強對失智長者的關愛與保護，門諾壽豐分院失智照護聯合服務中心邀請花蓮縣警察局鑑識科及吉安分局警員，至日照中心、失智病房為長輩們進行指紋捺印建檔，且經本人或家屬同意。

依衛福部調查推估，65歲以上高齡者每12人有1人失智，80歲以上的高齡者每4人有1人失智。門諾壽豐失智照護聯合服務中心自2018年9月成立至今，累計服務個案近2000人，如何提供失智症長者更安全的環境以及預防失智長者走失與提高尋獲率更顯重要。

失智照護聯合服務中心護理師賴莉卉表示，傳統預防走失，會在衣物繡上或佩戴聯繫方式名片、愛心手鍊、衛星GPS定位等，容易有個資外洩、手鍊遺失、系統訊號不穩定等問題；而指紋捺印除了不會有遺失不見的問題，對於長輩失蹤或有精神異常的情況下，能夠迅速聯繫上緊急聯絡人，保障安全，同時為失智長者的家人帶來更多的安心與便利。

賴莉卉說，上月初曾發生73歲陳姓失智患者，趁家人忙於農作期自行外出，後來卻忘了回家的路，家人在住家附近遍尋不著相當著急，所幸有熱心民眾發現，將阿公帶到警察局，還好陳姓長者去年底已完成指紋捺印，在警員進行系統連線後迅速識別身分，很快連絡上家人，順利帶陳姓長者返家。

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賴莉卉指出，為了更貼近失智長者的實際情況，這次特別邀請警員到各失智據點及壽豐分院進行指紋捺印，盼能解決家屬無法帶長輩前往警局的問題，也能夠讓長輩在熟悉的環境中，與警員共同參與捺印建檔，減少長輩的抗拒感。

門諾壽豐失智聯合照護中心表示，非常感謝警方的協助，共同為失智長者提供更全面的照護與保障，在各方合作下完善失智長者的照護體系，為長者打造更安全、溫馨的生活環境。（編輯：李亨山）1130318