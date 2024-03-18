台南重溪橋改建通車 改善大雨必淹封橋不便

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（中央社記者楊思瑞台南18日電）台南市府今天上午舉行「南81線重溪橋改建工程」通車典禮，方便柳營區與東山區間交通，並可望改善此路段大雨就封橋不便，市府向中央爭取經費配合進行橋旁護岸整治，持續進行。

市長黃偉哲上午出席通車典禮致詞表示，南81線重溪橋舊橋從民國70年代至今已使用約40年，高度不夠，加上溪流淤積，每逢大雨就面臨封橋不便，此次由經濟部水利署支持新台幣1.22億元經費，加上地方自籌7300萬元，讓大橋順利改建完成。

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黃偉哲指出，新橋完工後可望大幅改善大雨時行經此路段風險，並為柳營科技工業區通勤族提供優質通勤環境，後續橋梁兩邊護岸整治，也獲中央同意將撥款3000多萬元，預計5月可以完工，對橋梁本體及兩岸道路的保護都能更好，確保民眾通行安全。

台南市政府工務局提供資料指出，龜重溪是急水溪水系最大支流，東山區大部分降雨最後會匯集於橫跨龜重溪的重溪橋一帶，重溪橋原橋長120公尺、寬8.2公尺，長度及梁底高程皆不足，為改善大雨必淹困境，耗資1.95億元投入改建，橋梁主線先在農曆年前開放通車，整體改建工程今天完工啟用。（編輯：陳仁華）1130318