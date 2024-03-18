竹北修訂管理辦法 住宅密集區禁重度噪音活動

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（中央社記者郭宣彣新竹縣18日電）竹北市公所今天表示，為降低活動噪音影響居民生活，公所修訂噪音管理辦法，未來針對住宅密集區將減少有擴大器設備展演，禁止重度噪音活動舉辦，以靜態低擾活動優先審核。

竹北市長鄭朝方向中央社記者表示，竹北各類展演活動盛行，公園場域租借頻繁，竹北市公所為主管機關，考量到活動舉辦恐有噪音疑慮，因此於年前即著手進行「噪音管理辦法」修訂，未來活動將分為輕度、中度、重度級別，評定公園租借的頻率與許可等事宜。

他說，竹北市公所將列管大型活動次數及嚴格確認場地復原情形，並限縮租借資格，針對住宅密集區將減少有擴大器設備的展演，嚴格禁止重度噪音活動舉辦，靜態低擾活動（如市集等）優先審核。

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鄭朝方表示，過去於水圳森林公園辦理2024竹北燈節期間，也針對噪音自主實行低擾措施，包含平日晚上9時、在假日晚上9時半許就會關閉舞台音響，另外在圓形劇場式主舞台以低矮方式設置，除可拉近與民眾距離增加互動外，更可降低整體音量。

鄭朝方指出，未來在修訂的「噪音管理辦法」 定案後，公所也會持續推動優質活動申請，在提升活動品質時也不會過度打擾附近居民的生活，盼打造良好的竹北在地生活。（編輯：方沛清）1130318