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斯洛伐克代表訪陳其邁 探討電巴及數位科技等合作

2024/3/18 17:09（3/18 17:26 更新）
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斯洛伐克經濟文化辦事處代表霍布諾（Bruno Hromy）（左）18日拜會高雄市長陳其邁（右），探討電動巴士及數位科技等領域合作。（高雄市政府行政暨國際處提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年3月18日
斯洛伐克經濟文化辦事處代表霍布諾（Bruno Hromy）（左）18日拜會高雄市長陳其邁（右），探討電動巴士及數位科技等領域合作。（高雄市政府行政暨國際處提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年3月18日
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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）斯洛伐克經濟文化辦事處駐台代表霍布諾今天拜會高雄市長陳其邁，探討電動巴士及數位科技等領域合作。霍布諾也邀陳其邁率團訪問斯國，進行科技、醫療等領域更多元交流。

陳其邁表示，斯洛伐克布拉提斯拉瓦省是新興且有活力的城市，不僅是高雄夥伴城市，便捷的地理位置也是投資歐洲的優秀選擇，結合雙邊優勢將有助更多企業合作。

陳其邁說，尤其高雄正致力發展電動巴士產業，去年與鴻海精密工業股份有限公司簽署投資意向書，雙方攜手投入軟體、電動車、電池與電芯產業發展。而斯洛伐克有強大的汽車製造產業與科技人才，盼後續與霍布諾相互引介台斯間產業。

陳其邁也邀請霍布諾代表再訪高雄，走訪原住民部落、欣賞充滿活力的山海美景及高雄多元面貌，並期盼後續台斯政府協力合作，促進經貿發展及產業整合。

霍布諾（Bruno Hromy）則表示，很高興能3度到訪高雄，他也當面邀請陳其邁率經貿訪團訪問斯國，進行科技、醫療等領域更多元的合作。

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霍布諾提及，布拉提斯拉瓦省作為連結歐洲城市的交通中心，歡迎高雄或南台灣城市與布拉提斯拉瓦機場發展旅客、貨運等合作。

霍布諾並表示，晶片及數位應用服務產業是電動巴士發展產業關鍵，現在台斯雙方已有企業合作，鴻海也在當地設廠；另外斯國擁有130年造船產業，可作為與高雄港合作契機，並建議可就人工智慧、數位應用軟體等面向展開合作。（編輯：黃世雅）1130318

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