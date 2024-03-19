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銀合歡入侵朴子溪高灘地 河川分署汛期來前剷除

2024/3/19 17:01（3/19 17:51 更新）
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朴子溪流經嘉義縣新港鄉月眉潭橋至六興橋段約7公頃高灘地遭銀合歡入侵，民進黨嘉義縣議員黃啟豪（右）與第五河川分署人員19日實地會勘，發現問題嚴重，必須剷除，否則汛期來時將阻礙水流。中央社記者蔡智明攝 113年3月19日
朴子溪流經嘉義縣新港鄉月眉潭橋至六興橋段約7公頃高灘地遭銀合歡入侵，民進黨嘉義縣議員黃啟豪（右）與第五河川分署人員19日實地會勘，發現問題嚴重，必須剷除，否則汛期來時將阻礙水流。中央社記者蔡智明攝 113年3月19日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣19日電）朴子溪流經嘉縣新港鄉月眉潭橋至六興橋段約7公頃高灘地遭銀合歡入侵，大水來時恐造成溢堤，水利署第五河川分署今天表示，汛期來臨前進行銀合歡剷除作業。

嘉義縣議員黃啟豪日前於縣議會臨時會提案，建請縣府轉請水利署第五河川分署儘快清除朴子溪新港鄉月眉潭橋至六興橋段高灘地的外來種銀合歡，以免阻礙朴子溪水流。

經濟部水利署第五河川分署正工程司葉人瑞、黃啟豪今天前往朴子溪月眉潭橋沿堤防道路會勘；葉人瑞告訴中央社記者，月眉潭橋至六興橋的朴子溪高灘地長約3公里，寬約20餘公尺，換算面積7公頃多，長滿銀合歡有剷除必要，今年汛期來臨前將進行剷除作業。

黃啟豪說，銀合歡產地在熱帶中美洲被「國際自然保育聯盟」列名世界百大外來入侵種，台灣海拔3000公尺以下山區、河邊、荒地，都可見其身影，政府必須想辦法防治。

林業及自然保育署嘉義分署說，銀合歡對於外界環境的適應性強，在乾旱的沙質地也能生長且蔓延，衝擊本土生態與生物多樣性。（編輯：黃世雅）1130319

朴子溪流經嘉縣新港鄉月眉潭橋至六興橋段約7公頃高灘地遭銀合歡入侵，整片銀合歡樹林達4公尺高，第五河川分署將在汛期來臨前剷除。圖為民進黨嘉義縣議員黃啟豪19日到現場會勘。中央社記者蔡智明攝 113年3月19日
朴子溪流經嘉縣新港鄉月眉潭橋至六興橋段約7公頃高灘地遭銀合歡入侵，整片銀合歡樹林達4公尺高，第五河川分署將在汛期來臨前剷除。圖為民進黨嘉義縣議員黃啟豪19日到現場會勘。中央社記者蔡智明攝 113年3月19日
#朴子溪
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