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馬公港迎旅行者號郵輪 開啟國際觀光旅遊市場

2024/3/22 09:50
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（中央社澎湖縣22日電）美國璽寶郵輪所屬「旅行者號」郵輪今天泊靠馬公港，縣府安排菊之音樂團演奏迎賓，還有專業領騎導覽，宣告澎湖國際郵輪觀光季開跑，今年預估有5艘郵輪靠泊，帶來2000名外籍遊客。

「旅行者號（Seabourn Sojourn）」與「奧德薩號（Seabourn Odyssey）」2艘郵輪，同屬美國璽寶郵輪公司，分別自澳洲與香港起航，「旅行者號」是繼民國108年後再度前來，上午駛抵馬公商港1號碼頭，載來334多名歐美遊客，暢遊澎湖美景；「奧德薩號」則將在31日駛抵。

「旅行者號」今天清晨7時在引水船噴水禮領港下，泊靠馬公港1號碼頭，澎湖縣政府安排菊之音樂團演奏，澎管處與縣府旅遊處長陳美齡與副處長劉美凡到場歡迎首批外籍遊客，讓馬公港區頓時熱鬧非凡。

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「旅行者號」有89名外籍遊客下船，搭乘遊覽車暢遊澎湖，其中有2名美籍遊客，以自行車方式來漫遊澎湖，觀光署澎管處還派出專業領騎導覽，享受澎湖風與海的美景。

縣府表示，旅行者號2010年建造，總噸位3萬2477噸，船長198公尺、寬25.6公尺，吃水深度6.4公尺，最多可搭載450名乘客，108年4月曾到澎湖，此次由高雄啟程到澎湖，預計下午5時離澎，前往下一站基隆港。（編輯：郭諭儒）1130322

#陳美齡
#澎湖縣
#馬公港區
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