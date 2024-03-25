捷運新北樹林線捷開大樓啟動招商 估引資46億

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（中央社記者高華謙新北25日電）新北捷運局今天說，新北樹林線首個捷運開發大樓啟動招商，包括樹林線LG16站及LG17站共3處開發案預計可引資新台幣46億元，如果順利簽約，可望於2025年開工。

新北市政府捷運工程局就樹林線LG16站2處及LG17站1處，共3處捷運開發案舉辦招商說明會，說明基地及招商條件。

新北捷運局說，LG16站及LG17站屬同一個生活圈，基地鄰近國小、國中及高中，且與樹林家樂福、火車站後站商圈及大同山登山步道相鄰，生活機能與休閒需求完善，可吸引年輕家庭移居，也可提供在地居民換屋。

新北捷運局副局長鄭智銘說明，新北樹林線樹林高架段CQ890區段標已在2022年開工，其中LG16站的2處出入口捷運開發基地位於八德街兩側，鄰近大安路，基地面積分別約463坪及572坪，預估興建地下5層至地上26及27層，總樓地板面積約6515及8037坪的捷運開發大樓，預計7月底公告徵求投資人，預估投資總金額約33億元。

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鄭智銘表示，LG17站基地位於大安路上、樹人家商正對面，基地面積約395坪，預估可興建地上28層、地下5層，總樓地板面積約5790坪的捷運開發大樓，預計於4月底公告徵求投資人，預估投資總金額約13億。

鄭智銘說，LG16及LG17兩站距離國道3號高速公路僅15分鐘車程，更可經由台65線快速道路串接國道1號高速公路，快速抵達北北桃都會生活圈。未來搭新北樹林線往北可至迴龍站轉乘捷運中和新蘆線，往南可至土城站轉乘捷運板南線，交通便捷，且緊鄰樹林家樂福、火車站後站商圈，生活便利，如順利與投資人簽約，可望於2025年開工（編輯：方沛清）1130325