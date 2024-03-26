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花蓮客家文化園區開工 南埔公園改建新增極限運動等

2024/3/26 15:33（3/26 16:06 更新）
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花蓮縣政府斥資新台幣6000多萬元，將改建吉安鄉南埔公園為結合極限運動、親水設施及客家元素的客家文化園區，26日動工，預計民國114年1月完工。中央社記者張祈攝 113年3月26日
花蓮縣政府斥資新台幣6000多萬元，將改建吉安鄉南埔公園為結合極限運動、親水設施及客家元素的客家文化園區，26日動工，預計民國114年1月完工。中央社記者張祈攝 113年3月26日
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（中央社記者張祈花蓮縣26日電）花蓮吉安鄉南埔公園啟用已20年，設施老舊，花蓮縣政府斥資新台幣6420萬元，改建為結合極限運動、親水設施及客家元素的客家文化園區，今天開工，預計明年1月完工。

南埔公園位在客家文化會館、演藝堂前方，是客家文化活動重要場域，花蓮縣府自籌6000多萬元經費，預計將公園1.5公頃面積整建，新增多項新設施，規劃為客家文化園區，是未來客家活動舉辦場地，今天舉行開工祈福儀式。

花縣府客家事務處長潘乾鑑接受媒體聯訪指出，園區已使用20年，原有設施老舊、不足，未來將新建客家建築馬背造型拱門、客家意象門廊等設施強化客家元素，新增極限運動場、親水公園及福氣廣場設施。

潘乾鑑說，希望打造白天、夜晚都明亮的休憩空間，讓各年齡層民眾都可在客家文化園區活動，總工程需300個工作天，有跟工程單位協調，希望明年穿天日（農曆正月20日）活動可使用，讓工期提前到明年1月完工。

有民眾擔心，每週二晚間南埔公園的夜市會因工程消失，潘乾鑑說，考量客家市集成效良好，施工期間會有局部調整，市集會繼續舉辦，不會受到影響。

潘乾鑑說，花蓮縣客家人口約11萬人，佔全縣人口數1/3，近年縣府積極在花蓮市、吉安鄉、鳳林鎮及瑞穗鄉推動客家庄環境營造，按各區域特色有不同設計，未來也會繼續拓展，讓花蓮各處設有客家文化打卡景點。（編輯：陳仁華）1130326

花蓮吉安鄉南埔公園啟用已20年，設施老舊，縣府斥資改建，新增客家文化建物、極限運動場及親水設施等，26日舉行動土儀式，國民黨立法院黨團總召傅崐萁（右3）、花蓮縣長徐榛蔚（右4）等人出席。中央社記者張祈攝 113年3月26日
花蓮吉安鄉南埔公園啟用已20年，設施老舊，縣府斥資改建，新增客家文化建物、極限運動場及親水設施等，26日舉行動土儀式，國民黨立法院黨團總召傅崐萁（右3）、花蓮縣長徐榛蔚（右4）等人出席。中央社記者張祈攝 113年3月26日
#花蓮縣
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