淡水前清英國領事官邸音樂會 座位區3/28開放預約

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北26日電）新北市立淡水古蹟博物館響應「世界鋼琴日」，30日將開放遊客入座前清英國領事官邸客廳，並邀新北高中音樂班演出4手聯彈鋼琴組曲；座位區28日開放預約，站立區則不需預約。

新北市立淡水古蹟博物館今天透過新聞稿表示，30日下午將在前清英國領事官邸客廳舉辦「世界鋼琴日-古蹟樂章」演奏活動，邀請新北市立新北高級中學音樂班演出，曲目結合淡水古蹟歷史、台灣音樂發展脈絡及世界鋼琴日精神，以鋼琴演奏為主，輔以弦樂、木管及銅管樂器，並由學生導聆。

淡水古蹟博物館說，最特別的是將演出4手聯彈鋼琴組曲，精彩可期。活動分為下午1時、2時30分2個場次，每場次1小時，其中座位區需預約，VIP座位區10人，共20人，將於28日中午12時在淡古官方網站預約，額滿為止；至於迴廊站立區則沒有名額限制。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

淡古館長黃麗鈴表示，「紅樓舊事 前英國駐台領事聘雇員之口述歷史」中有淡水紅毛城2樓鋼琴教學紀錄。英國領事館最後一任秘書長蔡益彰的兒女蔡丹暉、蔡慶暉回憶，他們曾受邀到領事官邸歡度平安夜，並由姊姊蔡丹暉獻奏，增添過節氣氛，由此可知英國領事官邸也有鋼琴。由於這段歷史的紀錄，才特別規劃古蹟演奏會，讓大家用音樂來聽歷史。

此外，由於鋼琴有88個琴鍵，因此每年的第88天為「世界鋼琴日」，今年世界鋼琴日在28日，全球都有舉辦特別音樂會與專屬網站（www.pianoday.org）宣傳各國慶祝活動。淡水古蹟博物館除了響應節日，現正於淡水海關碼頭展出「18古怪事」特展，有鋼琴相關歷史介紹，並展示一台直立式鋼琴，彷彿回到英國領事年代。（編輯：李錫璋）1130326