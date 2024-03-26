基隆威海營區部分土地設停車場 估4月中啟用

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆26日電）因應基隆軍港西遷政策，海軍131艦隊所屬的威海營區拆除後，航港局收回營區內部分土地，公開標租設置停車場，業者規畫172格停車格，預計4月中旬啟用，可緩解市區停車困境。

交通部航港局北部航務中心主任張德義今天指出，這處停車場已於2月20日由俥亭停車事業股份有限公司得標，承租年期自3月16日起算2年，契約屆滿前倘無相關違約情事，最多可再續約1年。

基隆市政府交通處停車管理科長張以正表示，這處停車場面積4524平方公尺，業者提出規畫172格停車格，其中包含4格身心障礙、3格婦幼和3格電動專用停車位，業者已向交通處申請停車場登記證，若流程順利可望在4月中旬啟用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據業者公告，這處停車場平日收費每小時新台幣30元，假日每小時收費50元，月租3600元。

至於營區後續規劃，張德義說，航港局將向財政部及國防部，撥用取得威海營區舊址土地，此基地緊鄰國際郵輪泊區及基隆市中心，將依促進民間參與公共建設法辦理威海營區舊址土地開發，以「新建、營運、移轉」（BOT）模式朝商業設施方向招商，已與基隆市府成立開發推動小組共同合作。（編輯：林恕暉）1130326