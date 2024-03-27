台南交通事故死傷人數偏高 趨勢已呈逐年下降

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（中央社記者張榮祥台南27日電）台南市政府交通局今天表示，台南市民國112年全年30日交通事故死亡人數296人，較111年同期減少10人，減幅3.3%；每10萬人口死傷人數雖仍偏高，但已呈現逐年下降趨勢。

市府交通局今天發布新聞稿指出，交通部統計事故資料顯示，台南市112年全年30日死亡人數296人，較111年同期減少10人，減幅3.3%；今年1月至2月A1類人數26人，較去年同期減少21人，減幅44.7%，另外相較前3年同期平均減少12人。

交通局表示，市府執行「113年台南市交通安全提升計畫」，提出9大重點工作；交通事故防治除交通工程、教育、執法同步俱進，相對難解決的是用路人未保持良好用路習慣。

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台南市近5年交通事故數據顯示，用路人不守交通規則比例相當高，第一當事人10大肇因占整體事故案件逾65%，必須從事故源頭防治做起。以酒駕事故為例，熱區規劃勤務精準執法，公布酒駕累犯照片等，將酒駕形塑為交通事故全民公敵，更大幅削減僥倖心態。

4月有清明連假，交通局、警察局等單位將即時監控重要道路及路口，提升見警率及疏導交通，營造安全順暢的用路環境。（編輯：陳政偉）1130327