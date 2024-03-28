「全球鯤鯓王爺高峰會」旗山登場 重機迎王吸睛

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（中央社記者張已亷高雄28日電）第7屆「全球鯤鯓王爺高峰會」4月6日、7日在高雄市旗山區鯤洲宮登場，廟方安排重機車隊至台南市「南鯤鯓代天府」迎王爺金身至旗山安座，屆時將有來自全球近40家宮廟參與。

今天的「全球王爺．旗山有約」記者會上，一字排開的重機展現氣勢，高雄市長陳其邁騎乘重機，催下油門伴著陣陣引擎聲，展現重機迎王爺磅礡氣勢。活動當天將由重機車隊組團至王爺總廟等宮廟，將開基王爺金身迎接至旗山鯤洲宮安座，別開生面迎接方式嶄新吸睛且不失隆重威嚴。

陳其邁說，鯤洲宮有200多年歷史是旗山信仰中心，活動結合重機為另類王爺高峰會，既傳統又創新。旗山也是「香蕉王國」最核心區域，地方還保留日治時期戲院、飯店，可想像當時繁華時光，歡迎民眾參與在地年度盛事、品嚐當地農特產品、遊覽旗山與東九區美景。陳其邁隨後至活動會場旁的香蕉王爺柑仔店，品嚐旗山香蕉、蕉香乾拌麵等農特產品。

高雄市旗山區公所表示，活動匯聚各地王爺信仰及泰國暹羅代天宮等全球近40家宮廟參與，透過宗教文化交流展現高雄兼容並蓄多元面貌。

廟方安排「重機迎王」、「王爺相揪聯誼趣」、「迎賓打交（蕉）道」、「農特產品展示會」、「重機展示」等活動，規劃旗山老街及當地農產文化導覽，讓遊客體驗地方特色，留下深刻印象。（編輯：孫承武）1130328