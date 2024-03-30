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桃園中壢石頭里長遭罷免成功 王子林：虛心接受

2024/3/30 18:36（3/30 19:09 更新）
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桃園市中壢區石頭里長王子林罷免案30日投開票，結果為同意罷免共計535票，超過投票人總數1/4門檻，王子林確定遭罷免；選舉結果仍以桃園市選委會公告為準。圖為開票情形。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年3月30日
桃園市中壢區石頭里長王子林罷免案30日投開票，結果為同意罷免共計535票，超過投票人總數1/4門檻，王子林確定遭罷免；選舉結果仍以桃園市選委會公告為準。圖為開票情形。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年3月30日
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（中央社記者魯鋼駿桃園30日電）桃園市中壢區石頭里長王子林罷免案今天舉行投票，開票結果為同意票535票，超過投票人總數1/4門檻，確定遭罷免。王子林表示，虛心接受罷免結果。

王子林罷免案今天進行投開票，投票結果下午出爐，同意票535票、不同意票49票、無效票11票，確定王子林遭罷免成功。罷免結果以桃園市選委會公告為準。

對此，王子林發聲明表示，尊重民主政治機制運作下所產生的罷免結果，虛心且誠懇接受，期待清廉政治能落實在石頭里，無論里民如何選擇下一任里長，盼政治文化能秉持善念、改變。

王子林指出，過去包括罷免領銜人劉俐伶的誹謗告訴、罷免案發起者前石頭里長劉柏成的偽造文書等告訴，他都會繼續配合司法，將積極訴追，以維持石頭里的里政清廉與和諧。

根據桃園市選委會公告，依公職人員選舉罷免法規定，里長罷免案的成立，應有原選舉區選舉人總數10%以上之選舉人連署。

選委會指出，石頭里第3屆里長選舉選舉人總數1496人，罷免案連署人數應達150人；該案連署人數計660人，依法刪除人數42人，符合規定人數618人，達法定連署人數，罷免案成立。

王子林是心臟科醫師，地方人士認為他當選以來鮮少在地方露面，且與多數現任鄰長不合、與里民有法律糾紛等，因而產生這次罷免里長的提案。（編輯：張銘坤）1130330

桃園市選舉委員會公告，中壢區石頭里第3屆里長王子林罷免案宣告成立。（圖取自中選會網頁eebulletin.cec.gov.tw）
桃園市選舉委員會公告，中壢區石頭里第3屆里長王子林罷免案宣告成立。（圖取自中選會網頁eebulletin.cec.gov.tw）
#桃園市選委會
#劉俐伶
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