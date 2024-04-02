淡水古蹟博物館積木升級 兒童節可體驗職人遊具

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（中央社記者楊侃儒新北2日電）迎接兒童節連假，淡水古蹟博物館的積木共和國升級各種設施，添購新的職人系列家家酒遊具與積木，也重新鋪設地墊，4月4號啟用，連假期間不用預約即可免費入場。

新北市淡水古蹟博物館今天透過新聞稿表示，館內積木共和國將於兒童節啟用多項設施，如重新鋪設的寶寶專屬地墊、添購獸醫師、廚師、農夫、美容師等多組職人系列家家酒，小朋友除了逛博物館外，也能動手發揮創意。

新北市淡水古蹟博物館長黃麗鈴告訴中央社記者，淡古滬水一方藝文空間的積木共和國，是一個可讓小朋友透過積木激發創意的地方，例如用積木組合淡水紅毛城。

黃麗鈴說，今年除了有新積木外，還添購職人角色扮演的系列遊具，例如獸醫師、廚師等職業體驗扮家家酒，讓孩童有更多元的遊具選擇，另外也重新鋪設地墊，給孩童更舒適的空間體驗。

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黃麗玲表示，兒童節當日有「大繪本說故事」活動及彩繪DIY，4月7日淡古還與「身聲劇場」劇團合作「小小音樂家」世界樂器體驗，利用觸碰、聆聽、探索樂器，透過聲音的傳遞讓兒童體驗音樂。

淡水古蹟博物館表示，4天連假每日11時至17時免費入場，六、日延長至18時，活動無需事先預約，活動詳情可上新北市淡水土古蹟博物館官網（www.tshs.ntpc.gov.tw）查詢。（編輯：林恕暉）1130402