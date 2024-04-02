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高鐵桃園站科技執法 7月增設鏡頭取締違規

2024/4/2 15:39
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（中央社記者吳睿騏桃園2日電）維護高鐵桃園站周邊交通，桃園市警局去年在1號門及8號門臨時接送區，建置違規停車偵測科技執法設備拍攝後車牌，今年7月提升執法服務至2.0增拍前車牌，提升停等區使用率。

桃園市政府警察局交通警察大隊大隊長鄭文銘表示，統計去年6月1至14日宣導期間，平均每天偵測違規停車152件，去年6月15日啟用至今年3月底，共偵測違規停車高達8258件，啟用執法後每日取締件數已逐步下降至約22件，下降率達85.5%，顯見已經大幅改變民眾駕駛習慣，提升停等區周轉使用效率。

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鄭文銘說，違停科技執法1.0於高鐵站1號門及8號門臨時接送區，各建置1處攝影鏡頭，拍攝「後車牌」，但仍有部分民眾選擇攝影鏡頭死角，刻意規避取締，市府日前邀集民代展開設置建議評估，預訂於7月1日提升執法服務至2.0時代，再建置1處「前置攝影鏡頭」拍攝「前車牌」，降低攝影鏡頭死角。

鄭文銘提醒民眾，因應清明連假4天假期，高鐵桃園站為交通疏導重點，呼籲遵守交通管制或現場人員引導，科技執法攝影機將全天候自動偵測違規停車，違規臨時停車將處新台幣300元以上600元以下罰鍰，違規停車處罰600元以上1200元以下罰鍰。（編輯：方沛清）1130402

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