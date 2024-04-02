張善政力挺店家大啖米干 籲民眾不用擔心

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（中央社記者吳睿騏桃園2日電）寶林食物中毒案引發關注，桃園市長張善政今天吃米干力挺表示，對餐廳衛生及食安稽查都有持續並加強，呼籲民眾不用擔心；但業者則擔心遭污名化，希望米干節如期舉辦帶動買氣。

張善政到忠貞市場唐記米干品嚐米干等美食，接受媒體聯訪時表示，衛生局對於所有餐廳衛生、食安稽查都有持續進行，最近食安事件還有加強，不只是針對食材，還有廚師及從業人員都有教育訓練，在稽查時滴水不漏。

唐記米干老闆娘楊麗娟表示，「影響很大」，上週遊客都不來了，生意掉了5成，原先1天可以賣100斤米做的米干，本週只剩40斤，店內米干是用在來米浸泡磨成米漿再去蒸，未添加任何東西，每天現做不留隔夜，且已傳承4代，品質沒問題。

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但也有店家私下表示，「怎麼可能不擔心污名化」，現在生意已經少3成，過去米干節生意都會上漲約3成，希望將於4月20日至28日登場的「2024龍岡米干節」能如期舉辦帶動買氣。

衛生局表示，這次事件對於異國飲食要加強稽查，包含全市高風險涉及米類、椰子還有玉米的部分，商家及百貨公司美食街約有207家都是稽查對象，以米干為例共約80家，目前完成約7至8成，會儘快在1個月內做完，另外約有1成店家環境需輔導，其餘市場販售攤商也都有例行性稽查。（編輯：方沛清）1130402