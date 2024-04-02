更多編輯台推薦新聞：
6.2噸戴奧辛廢棄物棄置台中龍井 世紀之毒在台灣重大污染事件有哪些
生活

6.2噸戴奧辛廢棄物棄置台中龍井 世紀之毒在台灣重大污染事件有哪些

寶林茶室食物中毒源頭成謎 4關鍵待釐清
生活

寶林茶室食物中毒源頭成謎 4關鍵待釐清

大小事都付諸公投 一窺瑞士的直接民主
國際

大小事都付諸公投 一窺瑞士的直接民主

中央社100年社慶：百年轉身 自由永續

中央社100年社慶：百年轉身 自由永續

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

張善政力挺店家大啖米干 籲民眾不用擔心

2024/4/2 18:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園2日電）寶林食物中毒案引發關注，桃園市長張善政今天吃米干力挺表示，對餐廳衛生及食安稽查都有持續並加強，呼籲民眾不用擔心；但業者則擔心遭污名化，希望米干節如期舉辦帶動買氣。

張善政到忠貞市場唐記米干品嚐米干等美食，接受媒體聯訪時表示，衛生局對於所有餐廳衛生、食安稽查都有持續進行，最近食安事件還有加強，不只是針對食材，還有廚師及從業人員都有教育訓練，在稽查時滴水不漏。

唐記米干老闆娘楊麗娟表示，「影響很大」，上週遊客都不來了，生意掉了5成，原先1天可以賣100斤米做的米干，本週只剩40斤，店內米干是用在來米浸泡磨成米漿再去蒸，未添加任何東西，每天現做不留隔夜，且已傳承4代，品質沒問題。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

但也有店家私下表示，「怎麼可能不擔心污名化」，現在生意已經少3成，過去米干節生意都會上漲約3成，希望將於4月20日至28日登場的「2024龍岡米干節」能如期舉辦帶動買氣。

衛生局表示，這次事件對於異國飲食要加強稽查，包含全市高風險涉及米類、椰子還有玉米的部分，商家及百貨公司美食街約有207家都是稽查對象，以米干為例共約80家，目前完成約7至8成，會儘快在1個月內做完，另外約有1成店家環境需輔導，其餘市場販售攤商也都有例行性稽查。（編輯：方沛清）1130402

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.206