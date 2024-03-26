桃市府續辦肺癌免費篩檢 擴大對象並新增族群

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園26日電）桃園市政府啟動肺癌免費篩檢計畫滿1年，今年續供2萬5000個名額，擴大納入曾患乳癌婦女二等血親，新增18處工業區補助對象、大型電廠及焚化爐周邊高風險區域40歲以上市民。

張善政今天出席桃園市擴大肺癌篩檢記者會時指出，截至去年底共1萬8514人完成肺癌篩檢，並找出92案確診肺癌，其中80案多為0到1期肺癌，呼籲民眾及早檢驗。

任職於工廠的傅宣豪也參與成果發表並分享心得表示，自己無抽菸習慣，出外運動也會確認空氣品質，透過篩檢發現確診肺癌時心裡充滿不解與不安，去年手術後，經過1年持續追蹤觀察，慶幸有及早發現即時治療。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

衛生局表示，市府延續去年政策，今年持續提供2萬5000名篩檢名額，只要設籍桃園、40歲以上具菸品暴露、相關疾病史及家族史、職業暴露及空污油煙4大類高風險族群免費篩檢，同時擴大族群包含10年內，二親等以內血親曾患有乳癌者。

另外新增18處工業區工作10年以上民眾、大型電廠及焚化爐周邊高風險區域40歲以上市民，呼籲符合資格者踴躍參加肺癌篩檢，相關資訊可上衛生局網頁查詢。（編輯：林恕暉）1130326