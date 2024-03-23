更多編輯台推薦新聞：
莫斯科音樂廳恐襲60死 ISIS-K與俄羅斯新仇舊恨一次看懂
國際

莫斯科音樂廳恐襲60死 ISIS-K與俄羅斯新仇舊恨一次看懂

鵝鑾鼻燈塔升格國定古蹟 「東亞之光」見證141年重大歷史發展
文化

鵝鑾鼻燈塔升格國定古蹟 「東亞之光」見證141年重大歷史發展

匝道畫虛線能防肇事？新式標線營造錯覺降低車速
生活

匝道畫虛線能防肇事？新式標線營造錯覺降低車速

央行意外升息半碼 台灣為何不跟隨全球降息趨勢？QA一次看
產經

央行意外升息半碼 台灣為何不跟隨全球降息趨勢？QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
圖輯／在台港人抗議23條限縮自由 盼民主國家保護流亡者制裁官員
首頁 / 地方

桃市府廢止SRF廠入園 可寧衛：已興建損失待估

2024/3/23 18:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿桃園23日電）桃園市府昨天宣布廢止同意3家SRF發電廠進駐桃園科技工業園區。其中一家可寧衛能源公司人員說，公司已在建廠，突遭廢止原入園同意，損失待評估，將內部討論後續如何處理。

桃園市政府昨天發布新聞稿表示，針對3家SRF（固體再生燃料）廠商（台灣立方、可寧衛、立疆）進駐桃園科技工業區案，經濟部3度來函表示，對廠商的推薦函僅是建議性質，不具法律效力，已予以收回推薦。

桃市府表示，因經濟部收回推薦函，3家SRF廠專案入園程序已不完備，將依程序自即日起廢止原專案入園同意。

對此，可寧衛能源公司人員接受中央社記者電訪表示，由於公司已在建廠，遭突然廢止原專案入園同意，相關損失仍待評估，內部會討論後續作法，細節尚未明確、無法說明。台灣立方、立疆公司截稿前無法取得回應。

民進黨籍前立委黃世杰今天發布新聞稿表示，去年11月至立委卸任前，多次要求經濟部函文桃市府「推薦函不具法律效力」，但桃市府面對經濟部多次發函解釋遲遲不作為，刻意擺爛、拖延。

黃世杰說，他多次公開表示「有權責的是桃園市政府，張善政應該要勇於任事、趕快廢除3家SRF廠的入園同意」，但吳進昌、涂權吉在去年選舉前卻聲稱，廢止後市府將承擔鉅額賠償、不能接受。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

黃世杰說，涂權吉選前強調市政府不能廢止入園同意，否則會被告，如今張善政將SRF的3家廠商入園許可廢止，根本是自打嘴巴，質疑這是為了選舉而欺騙選民。

國民黨桃園市議員凌濤今天在臉書（Facebook）發文表示，張善政扛起此案，程序廢止原專案入園許可，讓觀音已承擔焚化爐與大潭電廠之時，不要進一步傷害市民健康。中央也應有擔當，負起後續的法律及賠償責任，不能再推託。（編輯：張銘坤）1130323

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.206