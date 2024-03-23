桃市府廢止SRF廠入園 可寧衛：已興建損失待估

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（中央社記者魯鋼駿桃園23日電）桃園市府昨天宣布廢止同意3家SRF發電廠進駐桃園科技工業園區。其中一家可寧衛能源公司人員說，公司已在建廠，突遭廢止原入園同意，損失待評估，將內部討論後續如何處理。

桃園市政府昨天發布新聞稿表示，針對3家SRF（固體再生燃料）廠商（台灣立方、可寧衛、立疆）進駐桃園科技工業區案，經濟部3度來函表示，對廠商的推薦函僅是建議性質，不具法律效力，已予以收回推薦。

桃市府表示，因經濟部收回推薦函，3家SRF廠專案入園程序已不完備，將依程序自即日起廢止原專案入園同意。

對此，可寧衛能源公司人員接受中央社記者電訪表示，由於公司已在建廠，遭突然廢止原專案入園同意，相關損失仍待評估，內部會討論後續作法，細節尚未明確、無法說明。台灣立方、立疆公司截稿前無法取得回應。

民進黨籍前立委黃世杰今天發布新聞稿表示，去年11月至立委卸任前，多次要求經濟部函文桃市府「推薦函不具法律效力」，但桃市府面對經濟部多次發函解釋遲遲不作為，刻意擺爛、拖延。

黃世杰說，他多次公開表示「有權責的是桃園市政府，張善政應該要勇於任事、趕快廢除3家SRF廠的入園同意」，但吳進昌、涂權吉在去年選舉前卻聲稱，廢止後市府將承擔鉅額賠償、不能接受。

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黃世杰說，涂權吉選前強調市政府不能廢止入園同意，否則會被告，如今張善政將SRF的3家廠商入園許可廢止，根本是自打嘴巴，質疑這是為了選舉而欺騙選民。

國民黨桃園市議員凌濤今天在臉書（Facebook）發文表示，張善政扛起此案，程序廢止原專案入園許可，讓觀音已承擔焚化爐與大潭電廠之時，不要進一步傷害市民健康。中央也應有擔當，負起後續的法律及賠償責任，不能再推託。（編輯：張銘坤）1130323