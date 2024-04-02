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桃園市社工3個月少20人 社會局：多元管道招募

2024/4/2 19:32
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（中央社記者吳睿騏桃園2日電）今天是台灣社工日，近期北市保母虐童案震驚社會，也彰顯全台社工人力短缺問題，桃園市社會局去年底至今年短短3個月，社工人力就少了20人，缺口高達126人，引發市議員關注。

桃園市社會局今天在市議會工作報告表示，社工人力不足是全國性問題，桃園市向中央爭取增加編制，2021至2025年每年新增47到48人不等，2022年編制456人，去年增至504人，今年原增至551人，其中移撥28名至新成立的婦幼局，編制員額與實際人數仍有落差，目前實際社工人力僅397人。

民進黨籍桃園市議員李宗豪針對社工平均案量及離職率質詢指出，去年底桃園市社工還有417人，現在僅剩397人，第1季就離職了20人，希望提升勞動條件留住或招募社工人力；同黨籍市議員彭俊豪與王珮毓也指出，市府成立婦幼局，對於脆弱家庭的處置反而更為複雜，要求加強橫向溝通。

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國民黨籍市議員錢龍表示，桃園市社工人力缺口逾百人，社會局除了提出招募措施，更要重視社工的工作權益、薪資福利、人身安全、心理支持。

桃園市社會局長陳寶民表示，桃園市一般社工平均30案、家防中心社工約15案到20案，離職社工有的是因專案任務結束，有的是因為家庭因素，也有因為勞動條件而離職，後續將持續透過社工實習生、社會工作兼職助理系統性培力，以及官網、校園宣導、社工學長制度等多元方式招募社工人力。（編輯：郭諭儒）1130402

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