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議員批公安檢查標章疑逾期 北市：完成檢查及更換

2024/4/3 17:04
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（中央社記者劉建邦台北3日電）台北市議員鍾佩玲指出，市府忽視公共安全，如市府大樓1樓多處出入口封閉無法開啟，公安自主檢查合格標章疑逾期。市府今天表示，已完成檢查並更換標章，不影響逃生路線。

民進黨台北市議員鍾佩玲發布質詢資料指出，北市府大樓1樓張貼公共安全自主檢查合格標章疑逾期且未更換，如上午才發生強震，更應仔細檢查建物公安問題，但市府卻未注意標章疑似逾期，加上1樓出入口有多處無法開啟，根本罔顧市府員工安全。

她說，建築法規定，建物所有權人、使用人應就其建物構造及設備安全，定期委託內政部認可專業機構辦理檢查簽證，違者可依同法，處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

鍾佩玲表示，北市府應盡快檢查市府大樓公共安全，確保公務員若遇地震等災難時避難路線無狀況，若已檢測完畢，應立即更換公安自主檢查標章，維護主管機關執法正當性。

對此，北市府公管中心發布新聞資料回應，每年皆依據建築法規定，辦理市政大樓建物公共安全檢查，每年均檢查合格。今年度已完成市政大樓建物公安檢查，並於3月21日經都市發展局核發自主管理檢查合格標章及已更換標章，無過期疑慮。

公管中心指出，市政大樓1樓出入口皆為開啟狀態，地下停車場及樓梯間雜物，已清理完畢，無堆置情形，並安排人員定期巡檢，不會阻礙逃生狀況。

建管處表示，依規定，市政大樓應於3月31日前辦理公安申報，經查，管理單位己完成年度公安申報。（編輯：方沛清）1130403

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