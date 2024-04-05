竹北兒藝節開幕 打造星際探險奇幻村

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（中央社記者郭宣彣新竹縣5日電）竹北市長鄭朝方表示，2024竹北兒童藝術節今天於水圳森林公園舉行，並以星際元素將公園打造為星際探險奇幻村，盼讓孩子到此遊玩，留下難忘的兒童節回憶。

2024竹北兒童藝術節今天在水圳森林公園正式登場，鄭朝方出席開幕活動時表示，現場以星際概念為主題並結合水圳森林公園地形打造出星際探險奇幻村，活動安排有「繩奇寶貝」的趣味花式跳繩與競賽等，歡迎孩子們來參加。

鄭朝方接受媒體聯訪說，活動安排多種馬戲體驗及互動式演出，此外也有走繩、攀樹等提升專注力及平衡感的初階極限運動，讓孩子挑戰不同的體能活動。

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參加走繩活動的張姓學童向中央社記者說，她今天首次挑戰走在繩索上，感覺很刺激，雖然過程中曾經掉下來，但在母親鼓勵下重新挑戰，也讓她鼓足勇氣再出發，最後終於順利完成，很有成就感。

依竹北市公所活動資料指出，2024竹北兒童藝術節星際探險奇幻村今天登場，除有FOCA福爾摩沙馬戲團演出外，現場安排有高空遊具體驗、攀樹體驗等，活動至明天晚上8時結束。（編輯：龍柏安）1130405