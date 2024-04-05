更多編輯台推薦新聞：
花蓮地震收容所淋浴間帳篷4小時到位 日媒：速度快得驚人
國際

花蓮地震收容所淋浴間帳篷4小時到位 日媒：速度快得驚人

專訪／檔案修復師巧手為國家瑰寶療傷 讓不會說話歷史重生
文化

專訪／檔案修復師巧手為國家瑰寶療傷 讓不會說話歷史重生

官大元大巨蛋引退式 淚崩談13年秉持「再堅持一下會少很多遺憾」
運動

官大元大巨蛋引退式 淚崩談13年秉持「再堅持一下會少很多遺憾」

影片／花蓮地震搖晃中挺身護新生兒 護理師：當下沒時間害怕
生活

影片／花蓮地震搖晃中挺身護新生兒 護理師：當下沒時間害怕

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

竹北兒藝節開幕 打造星際探險奇幻村

2024/4/5 17:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣5日電）竹北市長鄭朝方表示，2024竹北兒童藝術節今天於水圳森林公園舉行，並以星際元素將公園打造為星際探險奇幻村，盼讓孩子到此遊玩，留下難忘的兒童節回憶。

2024竹北兒童藝術節今天在水圳森林公園正式登場，鄭朝方出席開幕活動時表示，現場以星際概念為主題並結合水圳森林公園地形打造出星際探險奇幻村，活動安排有「繩奇寶貝」的趣味花式跳繩與競賽等，歡迎孩子們來參加。

鄭朝方接受媒體聯訪說，活動安排多種馬戲體驗及互動式演出，此外也有走繩、攀樹等提升專注力及平衡感的初階極限運動，讓孩子挑戰不同的體能活動。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

參加走繩活動的張姓學童向中央社記者說，她今天首次挑戰走在繩索上，感覺很刺激，雖然過程中曾經掉下來，但在母親鼓勵下重新挑戰，也讓她鼓足勇氣再出發，最後終於順利完成，很有成就感。

依竹北市公所活動資料指出，2024竹北兒童藝術節星際探險奇幻村今天登場，除有FOCA福爾摩沙馬戲團演出外，現場安排有高空遊具體驗、攀樹體驗等，活動至明天晚上8時結束。（編輯：龍柏安）1130405

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.67