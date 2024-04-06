瑞士天主教白冷會來台70週年 33名藝術家聯展

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（中央社記者盧太城台東縣6日電）今年是瑞士天主教白冷外方傳教會來台灣服務70週年，「白冷之友會」邀集33名藝術家以白冷會神職人員和歷史為題材創作，今天聯展開幕，民眾爭先和88歲的修士歐思定合照。

為紀念白冷會來台灣服務70週年，財團法人臺灣省台東縣天主教白冷會邀請33名藝術家到台東白冷會院歷史建築駐村，以「白冷之愛」藝術創作，在台東藝文中心一樓展覽廳展出，今天開幕邀請歐思定到場。

台東縣長饒慶鈴致詞表示，白冷會自1953年以來，從總會瑞士茵夢湖派駐神父、修士來到台東傳播福音，並在台東興建學校、醫院、創辦幼兒園及職訓中心，幫助台東及偏鄉改善教育、醫療及提升生活水準。

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白冷之友會長劉明表示，為感念神父、修士來台灣70年的無私付出，邀請多名藝術家來到台東白冷會創作，希望透過藝術創作品，讓更多人了解白冷會歷史及感念他們對台灣的珍惜與無私奉獻事蹟。

作品有以象徵手法比擬神父、修女的精神展現，和修士們事蹟的人物肖像，也有利用特寫描繪創作神跡的手足雕塑作品，以及攝影作品用蒙太奇的手法集結白冷聖堂的十字架和建築等，邀請各界觀賞。（編輯：郭諭儒）1130406