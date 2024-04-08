更多編輯台推薦新聞：
搜救犬Roger砂卡礑步道尋獲罹難者 太活潑不適合緝毒轉職立功
生活

搜救犬Roger砂卡礑步道尋獲罹難者 太活潑不適合緝毒轉職立功

大谷翔平連兩場全壘打 再2轟追平松井秀喜紀錄
運動

大谷翔平連兩場全壘打 再2轟追平松井秀喜紀錄

開車遇強震 消防署：先減速開警示燈停靠安全處
生活

開車遇強震 消防署：先減速開警示燈停靠安全處

一週大事／土耳其執政黨地方選舉挫敗 選民為何不滿艾爾段？
生活

一週大事／土耳其執政黨地方選舉挫敗 選民為何不滿艾爾段？

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／花蓮地震希臘籍女婿白楊步道救援全紀錄：我不是英雄只是履行承諾
首頁 / 地方

清大發現穿山甲洞穴 確認棲息校園

2024/4/8 15:33（4/8 16:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
清華大學8日表示，通識教育中心教師顏士清與自然保育社等學生為編纂校園生態導覽手冊，發現校園有5個穿山甲所挖掘洞穴，確認穿山甲已棲息於清華校園中。（清華大學提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年4月8日
清華大學8日表示，通識教育中心教師顏士清與自然保育社等學生為編纂校園生態導覽手冊，發現校園有5個穿山甲所挖掘洞穴，確認穿山甲已棲息於清華校園中。（清華大學提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年4月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹市8日電）清華大學今天表示，通識教育中心教師顏士清與自然保育社等學生為編纂校園生態導覽手冊，發現校園有5個穿山甲所挖掘洞穴，確認穿山甲已棲息於清華校園中。

顏士清向中央社記者表示，穿山甲喜好從斜坡處往內挖洞穴，從肉眼判定這次深度約達1公尺以及寬度20公分等跡象，對比校園內所發現洞穴與穿山甲所挖洞穴情形吻合，因而確認是穿山甲於校園內挖掘洞穴。

顏士清表示，台灣穿山甲是第2級「珍貴稀有」保育類動物，主要分佈在海拔1000公尺以下淺山環境，而年輕的穿山甲會遷徙較長距離，尋找新的領域。

顏士清說，這次發現的穿山甲可能是從學校南方山區，趁著深夜越過馬路後，進駐到學校後山。

國立清華大學在臉書發文指出，目前找到的洞穴痕跡稍舊，估計已超過2至3個月，因此顏士清仍持續調查，尋找新的洞穴痕跡，並架設自動相機，希望能拍攝到穿山甲現身影像，確認是否有穩定族群。

清大表示，其實這並非首次校園出現穿山甲，翻閱資料發現20多年前也曾有人目擊穿山甲，而清華校園自然環境豐富，是野生動物們潛在棲息地。

清大指出，最近5到10年白鼻心與大赤鼯鼠也住進校園裡，不少師生目擊，這次再發現穿山甲蹤跡，盼師生共同守護。（編輯：方沛清）1130408

#穿山甲
#清大
#白鼻心
延伸閱讀
保育類動物食蟹獴一家3口現蹤政大 專家：絕無僅有案例龍崎地質公園穿山甲活躍 小山丘覓食洞逾30個穿山甲「皮蛋」曾斷尾剩1/3長 傷癒野放現蹤暨南大學嘉南自動相機首次拍到黑熊家族 水鹿洗澡、山羌看鏡頭全都錄
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.58