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竹北民眾活動中心多功能 鄭朝方：拚114年啟用

2024/4/9 14:11（4/9 14:21 更新）
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竹北市公所9日表示，竹北市民眾活動中心綜合大樓經安全設施補強、建照變更等作業，力拚114年落成啟用。圖為竹北市長鄭朝方（左）日前視察竹北市民眾活動中心綜合大樓。（竹北市公所提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年4月9日
竹北市公所9日表示，竹北市民眾活動中心綜合大樓經安全設施補強、建照變更等作業，力拚114年落成啟用。圖為竹北市長鄭朝方（左）日前視察竹北市民眾活動中心綜合大樓。（竹北市公所提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年4月9日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣9日電）新竹縣竹北市公所今天說，竹北市民眾活動中心綜合大樓經安全設施補強、建照變更等作業，力拚明年落成啟用，未來此建築將有市民禮堂、圖書館等空間，讓民眾更便利使用。

竹北市長鄭朝方向中央社記者表示，民眾活動中心為7層樓建築，面積約有2248坪，預計在1至2樓規劃為圖書館，3至4樓空間為代表會使用，5樓是調解會及多媒體簡報室。

鄭朝方說，在6樓部分為竹北市民活動中心竹義館、7樓是竹北市民禮堂，預計可容納400人，另在地下1樓為停車場，後續將加快作業，期盼能在明年落成啟用，讓民眾享有更便利的公共空間。

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竹北市公所今天透過新聞資料指出，竹北市民眾活動中心本應於1月31日完成申報主結構物竣工，但過程中發現工程發包階段，如在安全指示、標示等必要設備出現錯誤等問題，造成進度受阻、申請困難等問題。

市公所說，後續緊急另案招標補強安全指標設施等，終在3月申報主體建築完工，不過因多數樓層的樓板高度過低，導致後續施作天花板困難，需申請建照變更，待程序完成後，能申請使用執照，進行內部試裝及驗收等各項作業，力拚明年落成啟用。（編輯：李錫璋）1130409

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