艋舺青山宮募百萬元善款 助日本高岡震災後復原

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（中央社記者陳昱婷台北9日電）日本石川縣能登半島今年元旦發生強震，鄰近的富山縣高岡市也受到影響，台北市艋舺青山宮為此募集善款100萬元，盼加速高岡市復甦及其聞名的山車傳統文化保存流傳。

艋舺青山宮今天發布新聞稿指出，3日花蓮強震當天，日本富山縣高岡市長角田悠紀立刻捎信詢問青山宮情況，並表達願提供任何協助以渡過難關，真切心意令人感動。

身為市定古蹟的青山宮表示，古蹟本體經過強震並未有顯著損害，僅部分非主結構的梁柱有輕微裂痕，對於高岡市的關懷非常感謝，經評估會婉拒協助。

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不過，青山宮指出，高岡市在能登半島震災時受創，尤其靠海的伏木地區更有建物受損，作為當地傳統文化盛事的山車祭典也有設施損壞，因此已募集新台幣100萬元善款，將在5月前往拜訪、慰問。

青山宮說明，自從2023年受邀赴日參加舞獅大賽，青山宮便與高岡市結緣，之後角田悠紀曾率團抵台參加青山祭，青山宮也再組團赴日參加祭典，雙方友誼在頻繁交流下不斷加深，如今更在患難時見證真情。（編輯：戴光育）1130409