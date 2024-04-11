高市危老重建計畫補助 每案最高補助11.5萬元

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（中央社記者蔡孟妤高雄11日電）推動危險老舊建築改建，高雄市工務局今天表示，今年持續辦理危老重建計畫書補助方案，若符合規定，最高可獲得新台幣11萬5000元補助款，申請期限至12月2日止，市民可踴躍申請。

工務局今天表示，為加速危老建築重建及增加民眾申請意願，市府向中央爭取及自行籌措財源，除了重建計畫每案5萬5000元中央補助，市府再加碼每案最高6萬元補貼，合計每案最高可領到11萬5000元補助款，申請期限至12月2日。

工務局建築管理處新聞稿說明，危老重建計畫書補助申請資格，凡領有重建計畫核定函，重建後住宅使用比例達2/3以上，且土地所有權人非單一法人持有。

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此外，針對老舊建築物耐震能力，市府今年也持續推出初步評估補助，凡領有建築物使用執照或合法建築物證明函，且為透天型住宅或住宅使用比例達2/3以上的公寓大廈建築物，每案按建築面積核算，最高補助1萬5000元。

民眾若對危老重建有疑問或諮詢需求，可洽高雄市建築師公會（07）323-7248或市府（07）336-8333分機2287，或到市府四維行政中心1樓建築管理處「危老重建受理窗口」，有專人服務。補助申請文件可至工務局官方專區網站下載。（編輯：陳政偉）1130411