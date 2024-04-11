更多編輯台推薦新聞：
搜救犬訓練上千小時成救災要角 需愛吃愛玩經得起山豬挑釁
生活

搜救犬訓練上千小時成救災要角 需愛吃愛玩經得起山豬挑釁

日本2024書店大獎揭曉 宮島未奈出道作「奪取天下的少女」獲選
文化

日本2024書店大獎揭曉 宮島未奈出道作「奪取天下的少女」獲選

NBA塞爾蒂克單場0罰史上第1隊 對公鹿之戰僅2罰寫紀錄
運動

NBA塞爾蒂克單場0罰史上第1隊 對公鹿之戰僅2罰寫紀錄

國寶畫師顏振發獲北影貢獻獎 願畫到看不見為止
娛樂

國寶畫師顏振發獲北影貢獻獎 願畫到看不見為止

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
初瓦嚮辣疑食物中毒案 王品致歉將受理退費、部分發放慰問金
首頁 / 地方

高市危老重建計畫補助 每案最高補助11.5萬元

2024/4/11 11:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄11日電）推動危險老舊建築改建，高雄市工務局今天表示，今年持續辦理危老重建計畫書補助方案，若符合規定，最高可獲得新台幣11萬5000元補助款，申請期限至12月2日止，市民可踴躍申請。

工務局今天表示，為加速危老建築重建及增加民眾申請意願，市府向中央爭取及自行籌措財源，除了重建計畫每案5萬5000元中央補助，市府再加碼每案最高6萬元補貼，合計每案最高可領到11萬5000元補助款，申請期限至12月2日。

工務局建築管理處新聞稿說明，危老重建計畫書補助申請資格，凡領有重建計畫核定函，重建後住宅使用比例達2/3以上，且土地所有權人非單一法人持有。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，針對老舊建築物耐震能力，市府今年也持續推出初步評估補助，凡領有建築物使用執照或合法建築物證明函，且為透天型住宅或住宅使用比例達2/3以上的公寓大廈建築物，每案按建築面積核算，最高補助1萬5000元。

民眾若對危老重建有疑問或諮詢需求，可洽高雄市建築師公會（07）323-7248或市府（07）336-8333分機2287，或到市府四維行政中心1樓建築管理處「危老重建受理窗口」，有專人服務。補助申請文件可至工務局官方專區網站下載。（編輯：陳政偉）1130411

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.96