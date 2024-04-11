澎湖菁英賽西嶼封路競技 千萬超跑遭貨櫃壓損

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（中央社澎湖縣11日電）「2024澎湖伯盃THC超級跑車公路菁英賽」週六、日將進行4回合賽事。造價昂貴跑車陸續抵澎，今天在湖西龍門尖山港開櫃吊掛時，發生「超跑達人」廖老大一輛千萬超跑遭貨櫃壓損意外。

參賽各式超跑今天也陸續運抵，廖老大所屬車隊的這輛改裝保時捷，在吊運時不慎遭失控吊掛的貨櫃壓損，導致油壓管破裂。這項超跑菁英賽13、14日將舉行4回合賽事，13日起在西嶼地區道路封閉的賽道上競速，國內外83輛超跑跨海挑戰。

由台灣觀光旅遊聯盟總會主辦的「2024澎湖伯盃THC澎湖超級跑車公路菁英賽」，今天由總會執行長柯中文在澎湖西嶼召開記者會，宣布13、14日2天在西嶼鄉封路比賽。澎湖伯盃THC澎湖超級跑車公路菁英賽也是繼2022年首次辦理拉力賽後，再次移師外島舉辦專屬超跑等級的超級跑車菁英賽。

這項賽事除推廣正確安全賽車駕駛概念，也為澎湖當地的觀光旅遊發展增加話題性。西嶼鄉長李添進在記者會中感謝台灣觀光旅遊聯盟總會選在西嶼地區來舉辦超跑賽車，將可大幅提升西嶼能見度，當天也將安排戰鼓隊與賽車隊一較聲勢。

賽車界網紅名人及專業車手參賽，國內包括D2、Border知名車隊，83輛名貴超跑首次聚集西嶼鄉。廖老大、唐圓圓等專業車手，以及來自美、韓與馬來西亞等選手賽道上一較高下。（編輯：黃世雅）1130411

「2024澎湖伯盃THC超級跑車公路菁英賽」13日將在澎湖西嶼地區封路競速，國內外83輛超跑跨海前來挑戰，美女賽車手唐圓圓11日也提前抵澎參與。中央社 113年4月11日