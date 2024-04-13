議員指無主老舊建物恐釀禍 北市採通報處理

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（中央社記者劉建邦台北13日電）台北市文昌街一棟50年以上建物坍塌，議員指此處屬無主房屋，難通報及養護，各行政區都有類建物，恐成未爆彈釀禍。北市建管處今天表示，會與民政單位合作，獲通報後立即處理。

台北市大安區文昌街附近日前發生一棟老舊建物騎樓樓板坍塌，幸未釀傷亡，北市建築管理工程處事後發布新聞資料指出，經勘查後結構有安全疑慮，執行強制拆除，並依法開罰新台幣6萬元罰鍰。

國民黨台北市議員鍾沛君發布質詢資料指出，文昌街老舊建物在無風無雨且無預警狀況下，忽然坍塌，未釀傷亡或波及鄰房，卻反映可能比工地施工鄰損更棘手狀況。

她說，此老舊建物因多年無人居住，平時未修繕維護，加上樹木竄根等可能因素進而坍塌，經詢問市府，建物發生坍塌前，未被列為危險建物，且因未有產權登記，僅能找土地所有權人處理。

她表示，其實台北市類似老舊建物數量很多，調資料發現，幾乎都被通報成零星個案，認為市府對類似老舊建物並無通盤規劃或管理方式。

她指出，類似無主房屋因無人養護，若發生意外坍塌又找不到所有權人，依相關規定，被通報為危險建物，須由第三方公正單位判定危害，才限期建物所有權人拆除，若是屬於荒廢許久或產權複雜等狀況的老舊建物，未來恐成未爆彈釀禍。

鍾沛君表示，若民眾發現類似無主房屋，只能夠過市民熱線1999通報或經議員協助，認為公權力可提前介入，針對無主房屋老舊建物提出分階段篩選方案。

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建管處回應，針對類似朽壞或有公共安全疑慮房屋，特別是無人居住且缺乏管理建物，會與里長等民政單位合作，以便隨時處理緊急事件，並透過1999及北市防災應變中心緊急通報，獲取資訊後立即派員處置。

建管處表示，已建立24小時待命機制，隨時派員處理相關類似案件，並鼓勵市民發現任何可疑建築有安全隱患，可隨即通報相關單位。經統計全市建物屋齡30年至39年共1萬2226棟，40年至49年有3萬5882棟、50年以上5萬3388棟。（編輯：林恕暉）1130413