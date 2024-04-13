逾300獸人「毛毛」出沒高市總圖 陳其邁也想換裝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄13日電）第7屆「以茶會毛」活動今天在高雄市立圖書館總館登場，超過300隻獸人「毛毛」齊聚，市長陳其邁表示，以為幕僚會讓他裝扮，「沒想到只叫我穿白襯衫牛仔褲，下次參加要裝扮一下。」

「以茶會毛-冒險盛宴」開幕式今天在高雄市立圖書館總館登場，現場來自世界13國超過300隻「毛毛」（穿著獸裝的扮演者）齊聚一堂，為高雄帶來獨一無二的次文化盛會，在世界閱讀日前夕與市民朋友同享閱讀歡樂，並展開為期2天的盛大聚會。

陳其邁今天出席開幕式致詞時說，每名參與者都能夠透過扮演不同的角色表達自我，為人們帶來紓壓和愉悅，在市府眾多活動中毛毛也都受到很多朋友們的喜愛，為市民朋友帶來許多歡樂。

高市圖總館今天很「毛」，有獅子、狼、也有可愛的貓、犬類，五顏六色的毛毛穿梭在書櫃之間，有人拍照、有人繪畫，紀錄著自己喜愛的角色，獸迷們每年最期待的就是這一刻。毛毛們也吸引不少讀者、小朋友合影留念。

台灣毛毛文化交流協會理事長冰羽貓說，現場看見的毛毛，都是每個人自己花時間設計、自費打造出的專屬角色，擁有名字和獨特的個性，這次有13個國家的獸迷一起參與，透過每年的活動一起冒險交流，是大家非常珍惜的時刻。

高雄市文化局表示，「毛毛文化」源於獸裝扮演其毛絨絨的外型，其中造型可愛的獸裝，友善與民眾的互動總能為大眾帶來美好回憶。

文化局指出，今年總館邁入開館10週年，本次與台灣毛毛文化交流協會合作，結合國家發展委員會雙語政策，展開活潑創意的一面，相信也可以吸引更多青年族群一起來參與，自然融入雙語環境之中，跟著冒險一起閱讀。

文化局長王文翠表示，過去毛毛曾在高雄駁二、捷運美麗島站等地舉辦「以茶會毛」活動與民眾同樂，今年圖書館透過具創意、趣味性的活動舉辦，吸引民眾體驗另類閱讀探險空間，經由美好的參與過程，翻轉圖書館帶給大家一如既往的想像。

高市圖說明，本次活動設計從西方世界閱讀日起源故事做為發想，加上台灣毛毛文化交流協會角色IP，創作出另類的冒險故事體驗，讓市民走進圖書館探索閱讀，毛毛現蹤圖書館改變了閱讀氛圍並刺激讀者多元想像空間，閱讀的跨域合作，也帶來了有趣的視覺饗宴。（編輯：謝雅竹）1130413