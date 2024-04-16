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竹北市更新人行步道鋪面 鄭朝方：續提升公共建設

2024/4/16 13:41（4/16 13:51 更新）
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竹北市公所持續改善提升地方建設，盼打造舒適的公共開放空間。圖為竹北市長鄭朝方（右）日前視察竹北市部分地下停車場情形。（竹北市公所提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年4月16日
竹北市公所持續改善提升地方建設，盼打造舒適的公共開放空間。圖為竹北市長鄭朝方（右）日前視察竹北市部分地下停車場情形。（竹北市公所提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年4月16日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣16日電）竹北市公所今天表示，持續提升公共建設，將改善縣福園、水圳公園與文化公園地下停車場外，也把人行步道鋪面更新，方便民眾行走，打造舒適的公共開放空間。

竹北市長鄭朝方向中央社記者表示，為打造以人為本的友善城市，公所將改善竹北市光明一路及附近的人行步道，重新將鋪面更新，並增加單側人行道寬度，另在勝利七、八街改善通行空間，並強化無障礙等友善環境，也把灌木植栽整合改善，避免既有土壤裸露，增加基地保水性。

他說，也要建置完整的學區通學步道，分別進行博愛國中、博愛國小、竹仁國小、竹北高中、仁愛國中等學校等附近道路及串聯道路，加強行人動線連結，改善現有環境，再造美觀、舒適的公共開放空間。

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鄭朝方表示，位處國道1號竹北匝道的縣福園為竹北門面，將進行整合改建、動線調整外，也將過於茂密的喬木疏枝，改善視覺穿透性不佳等問題。

鄭朝方說，在文化公園地下停車場，內部油漆脫落、照明昏暗、路面止滑功能破損，以及指引標線脫落，也因標示不明常常發生車主找不到車輛情形，將進行改善並加強照明設備，另在光明六路縣華停車場、舊竹北夜市停車場及斗星停車場都有相同問題，也會改善。（編輯：張銘坤）1130416

#鄭朝方
#竹北
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