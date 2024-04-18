屏東第一鮪返港4/21拍賣 船長︰像中樂透一樣

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（中央社記者黃郁菁屏東縣18日電）琉球籍漁船「安穩發8號」16日通報捕獲今年屏東第一鮪黑鮪魚，今天中午返港驗魚，將於21日進行拍賣。船長表示，海底魚類眾多，捕到黑鮪魚「像是中樂透一樣」。

「安穩發8號」漁船（CT3-5167）船長莊光陽，討海近30年資歷，他接受媒體聯訪表示，出海捕魚心情「像情竇初開會緊張、會失落」，以往幾年曾捕獲過年度第2、3尾，卻是首次捕撈到屏東「第一鮪」。海底魚類眾多，也有捕到超過300公斤的旗魚，捕到黑鮪魚「像是中樂透一樣」。

今年「全國第一鮪」由宜蘭蘇澳籍漁船「再發668號」捕獲，17日以每公斤1萬3100元賣出，創單價新高。對此，莊光陽說，宜蘭第一鮪破天價，他也希望自己捕的魚拍出好價格，但還是要看魚肉品質、交由漁會判定。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸表示，符合屏東「第一鮪」條件包含船隻要設籍在屏東的琉球、東港，或高雄、船隻今年有登記要捕抓黑鮪魚、第一時間通報電台並第一時間返港、船長目測要確定是180公斤以上。漁會驗魚確認是否活魚起鈎、重量符合標準。

鄭鈺宸說，今天這一尾不用秤，光目視就絕對超過180公斤以上，確實符合屏東「第一鮪」條件，拍賣時間訂在21日上午9時。（編輯：黃世雅）1130418

琉球籍漁船「安穩發8號」捕獲今年屏東「第一鮪」黑鮪魚，船長莊光陽表示，討海30年間抓過第2、3鮪，但從沒抓過「第一鮪」，對於日前宜蘭第一鮪破天價，他也希望自己捕的魚拍出好價格。中央社記者黃郁菁攝 113年4月18日